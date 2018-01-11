Randevulu pancar sökümünde büyük başarı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarında bu kampanya döneminde toplam 2 milyon 835 bin ton şeker pancarı işlenerek 400 bin ton şeker, 650 bin ton yaş küspe, 16 bin 463 ton kuru küspe,120 bin ton melas üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.







Akay, yeni kampanya döneminde başlattıkları “Randevulu Pancar Sökümü ve Tesellüm” seferberliğinde ilk yıl olmasına rağmen büyük başarı sağlandığını vurguladı.

Aynı zamanda istihdam seferberliğinde il birincisi olan Kayseri Şeker Fabrikası›nın 2017-2018 kampanya dönemini «Rekorlar yılı» olarak ilan edildiğini aktaran Akay, «107 gün süren bir kampanyayı daha hayırlısı ile sonuçlandırmayı nasip ettiği ve bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için cenabı Allah›a şükrediyorum. Fabrikalarımızda işlerin daha başarılı bir şekilde yürümesi, şirketin gücünün en doğru şekilde değerlendirilmesi için elinden gelen bütün gayreti gösteren samimiyetle işe sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum ellerinize sağlık Allah razı olsun.» ifadelerini kullandı.

Bu sene işlenen pancarla elde edilen randıman ve verimin, en yüksek seviyede gerçekleştiğini işaret eden Akay, şunları kaydetti:









“Daha kampanya devam ederken pancar fiyatı tespit edildi ve 27-28 Aralık tarihlerinde çiftçilerimizin alacakları ödendi. Geçen sene de bunu böyle yapmıştık bu sene de böyle yaptık bundan sonra da inşallah Allah ömür verdikçe bu işi yaptıkça böyle yapmaya da devam edeceğiz. Biz bunu hep beraber başardık. Ama Türkiye’deki Şeker Fabrikalarının daha hiçbir tanesi ne fiyat belirledi ne de ödeme zamanını belirledi. Bunu aslında biz yaparken tabi kendi çiftçimizin hakkını korumak daha alın teri kurumadan hakkını ödemek için yapıyoruz ama aynı zamanda Türkiye’deki diğer fabrikalarda örnek olsunlar diğer çiftçilerde bundan bir an önce faydalansın diye de yapıyoruz.”

AA



