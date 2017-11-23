Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Randevulu söküm imece kültürünü geliştiriyor

Kayseri Şeker tarafından başlatılan randevulu söküm uygulaması, çiftçilerin ürünlerinin değerini bulmasına katkısı, sözleşmeli tarım alanının her geçen gün genişletilmesi yanında sosyal sürdürülebilirliğin bir parçası olan imece kültürüne de katkı sağlıyor.

Randevulu söküm imece kültürünü geliştiriyor
Pancar ekicileri, Kayseri Şeker tarafından 2017-2018 kampanya döneminde uygulanmaya başlanan randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına göre, hangi bölgede, hangi köyde hangi çiftçinin, hangi gün pancar söküp ne kadar teslim edeceğinin önceden kendilerine bildirilmesinden dolayı, pancar söküm sırası kendilerine gelinceye kadar komşularının pancar sökümü ve nakliye işlerine yardım ettiklerini söyledi.
Çiftçiler, randevulu söküm sonucunda kendiliğinden oluşan imece sisteminin uygulanmasında katkıda bulunan Kayseri Şeker yönetimine teşekkür etti.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.