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Raporlu olana da işsizlik maaşı verilecek

İşsizlik sigortasından faydalanmak için son 4 ay kesintisiz prim ödenmesi şart. Bu son 4 ayda rapor alan, ücretsiz izin kullanan kişiler de işsizlik maaşı alabilir.

Raporlu olana da işsizlik maaşı verilecek
104 milyarlık büyüklüğe ulaşan işsizlik sigortasından faydalanmak için son 4 ay kesintisiz prim ödenmesi şart. Ancak bazı istisnalar var. Örneğin bu son 4 ayda rapor alan, ücretsiz izin kullanan kişiler de işsizlik maaşı alabilir.
İşsizlik sigortası fonuna işçi, işveren ve devlet prim ödüyor. İşçinin ve devletin ödediği prim prime esas kazancın yüzde 1, işverenin ise yüzde 2. Dolayısıyla fona en çok prim ödeyen kesim işverenler. Fonun kurulma amacı işsizlik riskine karşılık çalışanlara güvence sağlanması ve işverenlerin İŞKUR'dan donanımlı eleman temin edebilmesi için mesleki eğitim, yetiştirme kursları gibi faaliyetlerin yürütülmesi. Fon bu anlamda görevini yerine getiriyor. İşsizlik sigortasından işsizlerin maaş alınabilmesi için temelde iki şart bulunuyor.
(finanshaberler.com)
 
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