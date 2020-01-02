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Resmi gazetede yayımlandı, KDV’leri düştü

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

Resmi gazetede yayımlandı, KDV’leri düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Mobilyadan sonra tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranları düşürüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişilik Yapılmasına Dair Karar'a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV'nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6'ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi.
 
 

İHA

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