Rus turistler Erciyes’e hayran kaldı Gevher Hotel Yetkilisi Hüseyin Saççıoğlu Turizmin istikrar ortamını sevdiğini belirterek, “Rusya ile aramızı düzelttik. Turistler gelmeye başladı. Bununla beraber her iki ülkenin de diplomatik ilişkilerini geliştirilerek ticaret hacmimizin artacağı günler yakındır” dedi.

Rusya ile Türkiye’nin uçak krizinin sona erdirilmesinden sonra Rus Turistler ülkemize ve Kayseri’ ye gelmeye başladı.

Gevher Hotel Yetkilisi Hüseyin Saççıoğlu, özellikle son dönemlerde kentimize Rus turistlerin daha fazla gelmeye başladığını belirterek ekonominin canlanmasında etkin rol olacağını söyledi.

Rus turistlerin kafile Başkanı Yury Antonov ise Kayseri’yi ve Erciyes’i çok beğendiklerini kaydetti.

Antonov, Erciyes’in kayak severler için gerek pistlerin uzunluğu gerekse kar kalitesinden dolayı birçok kayak merkezinden daha elverişli olduğunu belirterek, tercihleri arasında her daim ilk sırada olacağını belirtti.

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