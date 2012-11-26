Rusya'daki Fabrikada 350 Kişi Çalışıyor

Türkiye’nin önde gelen mobilya markası Bellona, iki yıl önce Rusya’da satın aldığı fabrikasında bölgeye özel üretim gerçekleştirirken, 100’ün üzerindeki satış noktası ile kısa sürede Rus halkının sıkça tercih ettiği mobilya markası haline geldi. Moskova’da Rusya’nın en büyük mobilya fuarlarından biri olan Zow Moskova 2012’ye katılan Bellona, buradaki standında Rusya’ya özel ürünlerini bayi ve tüketicilerin beğenisine sundu.

Son dönemlerdeki istikrarı ve büyümesiyle dikkat çeken bölgede iki yıl önce yatırıma başladıklarını ve Rusya’daki yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak, “Şu an Rusya’daki tesislerimizde 350 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu Rusya vatandaşı. Bugün itibari ile 100’ün üzerinde noktaya ürünlerimizi pazarlıyoruz ve servis alt yapımızla da tüketicinin hizmetine sunuyoruz. Ağırlıklı olarak yerel imkanları kullanıyoruz. Türkiye’den nadiren bir yedek parça, ya da ara mamul getiriyoruz” diye konuştu.

Rusya ekonomisinin dinamizmine güvendiklerini belirten Boydak, bölgedeki yan sanayinin gelişmesine katkı sağladıklarını da hatırlattı. Rusya’nın, üretim yapmak isteyenler için çok doğru bir adres olduğunu dile getiren Boydak, “Rusya dünyada etkin konumda olan ülkelerden birisidir. Rusya yönetimi uzun vadeli olarak ülkenin kazanımlarını düşünüyor ve ikili ilişkilere önem veriyor. Diğer taraftan Türkiye de kendi bölgesinde istikrar abidesi. İki ülkenin de gelişen ve kalkınan bir ekonomisi var. Bizim de önceliğimiz Rusya’daki yatırımlarımızı daha büyük seviyeye getirmek. Önümüzdeki dönemde dağıtım kanallarımızı daha da geliştirerek Rusya’nın en ücra köşelerine kadar gitmek en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.