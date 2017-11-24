Rüzgarda 5 milyar dolarlık yatırım yolda

Ataseven, 32 bölgede toplam 2 bin 130 megavat kurulu gücü kapsayan ve 25-29 Aralık tarihleri arasında yapılacak lisans tahsis yarışmaları ve Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki geleceğine ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl içinde gerçekleştirilen ve aralık ayında sonuçlandırılacak yarışmalarla projelerin şekillenip kurulum aşamasına gelinceye kadarki süreçte, rüzgar enerjisi piyasasında ciddi bir canlanma yaşanacağını belirten Ataseven, "Rüzgarda 24-30 Nisan 2015'te başvuruları alınan ve haziran ayında YEKA ile çakışan 710 megavatlık kapasiteden geriye kalan 2 bin 130 megavatlık kısım için, talipliler 25-29 Aralık'ta 32 bölgede yarışacak. Yarışmalara ilginin büyük olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle son iki günkü yarışmaların diğerlerine göre daha fazla talep göreceğini tahmin etmek zor değil. Çünkü son iki günde İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Manisa gibi Türkiye’nin birincil rüzgar alanları var. Ayrıca bu iller için 740 megavat gibi bir kapasite söz konusu." diye konuştu.







Yatırım büyüklüğü konusunda projelerin şekillenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ataseven, "Haziran ayında yapılan 710 megavatlık kapasite yarışmaları, YEKA ihalesi ve gelecek ay yapılacak 2 bin 130 megavatlık yarışmayla birlikte, kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 bin megavatı bulacak. Mevcut yarışma ve ihale sonuçları değerlendirildiğinde, gelecek ayki 2 bin 130 megavatlık yarışma için yatırım bedelinin 2,5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Gerçekleşmelere bakıldığında, sadece bu yıl içindeki tüm yarışma ve YEKA projeleri ile 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basılıyor. Söz konusu rüzgar yatırımları vatandaşın cebine de ucuz elektrik olarak yansıyacaktır." diye konuştu.







"Yaklaşık 3-4 yıla ihtiyaç var"

Rüzgarda söz konusu yatırımların hayata geçmesi için izin, kurulum ve lisanslama süreçleri düşünüldüğünde yaklaşık 3-4 yıllık bir zamana ihtiyaç duyulacağını aktaran Ataseven, bu projelerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak açısından yeterli olmadığını söyledi.

Ataseven, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki hedeflerini yakalamak için sektördeki yatırımların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yılın sonunda yaklaşık 7 bin megavata ulaşacağımızı düşünürsek, 20 bin megavatlık 2023 hedefimizden çok uzakta olduğumuz görülüyor. Bununla birlikte Sayın Bakanımız ayağı yere basan farklı bir hedefi ay başında yapılan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ndeki konuşmasında dile getirerek, sektörde 10 yılda 10 bin megavat daha kurulum gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bunun için 2018 ve 2019 yıllarında planlanan başvuruların aksatılmadan sonuçlandırılması gerekiyor. YEKA projesi ile küçük ve orta ölçekli projelerin devamlılığının sağlanması da sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli. Ayrıca inşaat izin süreçlerini tamamlamış, yolları inşaa etmiş, enerji nakil hatları bağlanmış, kamulaştırılması bitmiş, işletmeye geçmiş olan projelerin kapasite artış taleplerinin de karşılanması, gelecek 2 yıl içinde sürdürülebilir rüzgar profili oluşmasına katkı sağlayacaktır."



Teknolojik gelişme çerçevesinde rüzgar enerjisinin de artık konvansiyonel enerji kaynakları ile rekabet eder hale geldiğini ve gittikçe daha düşük maliyetle elektrik üretebildiğini anlatan Ataseven, "Rüzgar tükenmeyen, çevre dostu bir kaynak olduğundan, sektör geliştikçe çevreyle uyumlu üretim tesislerini ülkeye kazandırmış oluyoruz. Ayrıca karbon emisyonunu da azaltmış oluyoruz. Bunlarla birlikte maliyeti düşük elektrik enerjisini tüketicinin hizmetine sunuyoruz. Kaynağına para ödenmeyen rüzgar, yerli ve yenilenebilir olduğundan ne kadar yaygınlaşırsa, tüketici de o oranda daha az elektrik faturası öder hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ağustos ayında gerçekleştirilen Türkiyenin ilk rüzgar YEKA yarışmasını kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en düşük teklifi veren Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji -Türkerler ve Kalyon konsorsiyumu kazanmıştı.

Türkiye genelinde bin megavatlık rüzgar santrali kuracak konsorsiyumun, yüzde 65 yerlilik oranıyla sektör için ekipman üretecek bir fabrikanın devreye alınmasını da içeren proje çerçevesinde, toplam 1,1 milyar dolarlık yatırım yapması öngörülüyor.

AA