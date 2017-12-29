Ertelenen meclis toplantısı ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Ticaret Odası Aralık ayı Meclis toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanarak çalışmalarına başlamış ve ardından gündemde yer alan konular görüşülmeye devam edilmiştir. Gündem maddelerinin üyelerin oylarına sunularak kabul edildiği toplantı, yılın son meclis toplantısı olması nedeniyle, bütçe görüşmelerinin yapıldığı bir toplantı olma özelliğine de sahiptir. Aralık ayı Meclis toplantısı gündeminde yer alan ve üyelerin görüşlerine sunulan 2018 yılı bütçe çalışmamız; kanunlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatına uygun olarak, önceki yıllardaki bütçe çalışmalarından farksız ve hatta daha da geliştirilerek hazırlanmıştır. Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından yapılan kontrollerin ardından son hali verilen 2018 yılı bütçemiz, Meclis toplantısı gündeminde yer alan diğer maddeler gibi, Kayseri Ticaret Odası internet sitesi üzerinden Meclis üyelerimizin ulaşımına açılmıştır. Aralık ayı Meclis çalışmaları içerisinde, 2018 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerin başından itibaren, bazı meclis üyeleri tarafından art niyet taşıyan ve tamamen yanlış bilgiler içeren müdahaleler yapılmıştır. Yapılan bu müdahalelerin, Meclis çalışmasını aksatmaya ve sabote etmeye yönelik olduğu aşikârdır ve Meclis üyelerimizin ve basının gözü önünde gerçekleşmiştir. Bu art niyetli ve bütçe çalışmalarını lüzumsuz bir şekilde uzatmaya yönelik müdahalelerden dolayı, bazı meclis üyelerimizin salonu terk ettiği görülmüştür. Taşıdıkları art niyetin tezahürü olarak, Meclis çalışmasını sabote eden bazı meclis üyeleri ise, hedeflerine ulaşmak için bir adım daha atmış, Meclis’te karar yeter sayısı olmadığı yönünde girişimde bulunmuş ve Aralık ayı Meclis toplantısının yapılamamasına sebep olmuşlardır.”

Kurum Haberi

