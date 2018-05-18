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Sağlıklı Sindirim için Kayısı suyu için

Uzmanlar, kayısı ve kayısı suyu içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirtiyor. Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor.

Sağlıklı Sindirim için Kayısı suyu için
Ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişiklikler, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da artırıyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini tavsiye ediyor.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, "Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Kayısı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan bir çeşit posa olan selüloz ve pektin içermektedir. Bu nedenle ramazanda kabızlığın giderilmesi için iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesi yararlı olmaktadır" dedi.
Kurum Haberi
 
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