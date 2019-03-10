Şahin: “Kayseri çiftçisinin gelişmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bu yıl 14’üncüsü açılan Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarını ziyaret ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fuara açılan stantta açıklamalarda bulundu.



Fuarların çiftçilerin yeni teknolojilerle buluşması ve tarımın gelişmesinde faydalı olduğunu söyleyen Şahin, “14’üncü Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve bununla beraber Türk Toplulukları ve Akraba uluslardan gelen misafirlerimizi ağırladığımız fuarımızı icra ediyoruz. Bakanlık olarak bu yıl Türkiye’de 2’inci kez kurulmuş olan stant Kayseri’ye de nasip oldu. İlk standımız İzmir’deydi. Başarılı bir çalışmanın ardından bu yıl Kayseri’de 14’üncü Tarım Fuarında birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Fuarlar herkesin bildiği gibi ülkemizde tarımın gelişmesinde, teknolojilerin 1 adım ileriye götürülmesinde, çiftçilerimizin yeni tekniklerle ve yeni teknolojilerle tanışması anlamında bir araya gelmenin ana unsurlarından bir tanesidir. Bu fuarımızda Türkiye’nin birçok köşesinden gelen makine, ekipman ve tohum firmalarının yanı sıra yeni teknolojiler ile yeni teknikleri bir araya getirdiğimiz, bakanlığımızın birçok enstitüsünün bir araya geldiği stanttır. Bu konsepte bakanlığımız yeni başladı ve bu çerçevede ilimize çok faydalı olacağını düşündüğümüz, çiftçilerin her zaman yanında olduğunu bildiğimiz Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülerden birçok arkadaşımızı burada konuk ettik. Gelen çiftçilerimizi ağırladık ve onlara bilgi vermeye çalıştık. Onlarla birlikte ilimiz için çok önemli olan ve ülkemizdeki et açığını kapatabileceğine inandığımız koyunculuk projelerinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz Bandırma Koyunculuk Enstitüsündeki arkadaşlarımızı da buraya davet ettik. Arkadaşlarımızı Kayseri çiftçisiyle buluşturmanın onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kayseri’nin de Türkiye’de tarım anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, şunları söyledi:

“Kayseri’de tarım sadece buğday ve şeker pancarıyla bitmiyor. Kayseri’de tarım aspirinden tutun kimyonuna, elmacılığa kadar var. Kayseri unutulmaması gereken Türkiye’deki önemli potansiyeli olan illerden bir tanesidir. Kayseri Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye inen hattın tam ortasında Türkiye’nin merkezinde yer alan hayvancılığıyla söz sahibi olan tarımsal üretimlerde elmada yüzde 5’e tekabül eden bir üretimi olan Türkiye’deki mevcut çilek fidesi üretiminin yüzde 60’ına sahip olan arpanın en az yüzde 4’ünü, buğdayın yüzde 2’sini, şeker pancarının yüzde 5’ini üreten bir ilimizdir. Bu ilin asıl hedefi yüzde 2’lerde olan ürünlerimizi mevcut arazilerimizi büyütemediğimize göre olması gereken buradaki enstitülerin bize kattığı değerler ile beraber verim artışını sağlamak olacaktır. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilçelerdeki tüm personellerimiz ile beraber Kayseri çiftçisinin gelişmesi anlamında elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi de belirtmek istiyoruz. Biz sadece ham madde üreten bir şehir olmak istemiyoruz. Kayseri önemli sanayi şehri ve marka bir şehirdir. Bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi Kayseri’de biz tarımsal ürünleri sanayi ürününe çevirerek nihai ürün noktasında ülkeye markalar katacağımız yeni ürünlerimizden bir kaçını geliştirmeye çalışıyoruz.”

