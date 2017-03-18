ŞAHiN: YAŞANABiLiR YARINLAR iÇiN HAKKIMIZI ARAYALIM

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak için bireylerin tüketici haklarını sonuna kadar araması gerektiğini söyledi. Birlik olarak en büyük sıkıntıyı tüketici mahkemeleriyle yaşadıklarını belirten Şahin; “Vatandaşımızın mağduriyetini giderme noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sıkıntıyı çözdüğümüzde hak arama mücadelemiz zirve yapmış olacak” dedi.Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından “Tüketiciler Haftası” etkinleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa “Tükenmeden Tüketelim” konulu konferans düzenlendi.Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Birlik Genel Başkanı Mahmut Şahin ve üyeler, il ve ilçelerdeki okulların Müdürleri ile rehber öğretmenler katıldı.Konferansın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı gerçekleştirdi. Elmalı programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bilinçli tüketicilerin yetişmesinde eğitimin katkısına vurgu yaptı.“Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem eğitim hem de öğretim ile ilgilenmek mecburiyetindeyiz.” diyen Elmalı şunları söyledi:“Öğrencilerimizi bilinçli birer tüketici yapmak için ‘Milli Üretim Bilinçli Tüketim’ isimli projemizi okullarda uygulamaya başlıyoruz. Bu projede amaç yerli üretim bilinci oluşturmak ve öğrencilerimizi bilinçli tüketim kültürünü kazandırmaktır. En hızlı kazanç tasarruftur. Dolayısıyla bilinçli olmayan bir tüketici sadece kendisine değil ülkesine de zarar vermektedir.”Daha sonra Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’in konferansına geçildi. Şahin katılımcılara tüketici hakları ve arama yöntemleri ile ilgili bilgiler aktararak, geleceğimizin teminatı olan gençlere daha yaşanılır bir ortam bırakmak için hak arama konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.Gösteriş için yapılan bir alış-verişin sakıncalarından bahseden Şahin, “Mesela 15 metrekarelik bir odaya 105 ekran televizyon alınıyor. Bunun için de kredi kartı kullanılıyor. Limit yok ise Bankalar ‘Gelin biz size verelim’ diyorlar. Onların işi bu. Maalesef bize getireceği yan etkileri düşünmeden yapıyoruz. Biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; ‘Mesela bankadan kredi çektiniz, sonra hesabınıza uymadı. Bir hafta-on gün, hatta 14 gün bekle. Geri ödemede sıkıntıya düşeceksen götür bankaya geri ver’ diyoruz. Akabinde hemen ‘Almaz ki’ diye cevap alıyoruz. Çektiğiniz krediyi iki hafta içerisinde geri verme şansınız var. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Biz yıllarca bunun için mücadele ettik. Bakanlıktakilerle aramız açıldı. Ama mücadeleyi kazandık: bizim derdimiz ülkemizin gelişmesi. İnsanımızın mağdur olmaması. Zaman zaman yumruğumuzu masaya bile vurduk. Çünkü karşımızda orantısız bir güç var.” diye konuştu.En büyük sıkıntımız tüketici hakem heyetleri“Tüketicilerin korunması noktasında uğraş verirken bize en büyük sıkıntıyı çıkaranlar Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetleri” diyen Başkan Şahin; “Hakem heyetleri dosyalara sanki babalarının hayrına bakıyormuş gibi bir tavır takınıyorlar. Çünkü biz mağdur olan insanları uyarırız. Onlar da hakem heyetlerine giderler. Dolayısıyla dosyalar artar. Bu yüzden de bizi pek sevmezler. Ama ne olursa olsun bizim mücadelemiz hep sürecek. 2004 yılından bu yana olduğu gibi mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hakem heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri ile ilgili sorunu çözdüğümüzde Türkiye’de hak arama noktasındaki mücadelemiz zirve yapmış olacak. Bu kartel, bu kapitalizm asla bizi yenemez. Yenilmemeyi göze alırsak, bu dirençle yola çıkarsak bunu başarabiliriz.” şeklinde konuştu.Başkan Şahin, konferansın son bölümünde kendisine yöneltilen soruları cevapladı.Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ