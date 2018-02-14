Sanayi ciro endeksi yüzde 28 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 Aralık ayı ve yıl geneline ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplam sanayi ciro endeksi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 28 yükselerek 255,5'e, geçen yılın aralık ayında da yıllık bazda yüzde 27,2 artış kaydederek 298,2'ye ulaştı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi 2017 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 4,4, imalat sanayi endeksi ise yüzde 1,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde söz konusu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 20,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 27,4 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise 2016'nın aynı çeyreğine göre 29,3 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında aylık bazda en yüksek artış 4,4 ile madencilik ve taşocakçılığında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 Aralık'ta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8,3 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatında (mobilya hariç) gerçekleşti. Bu artışı yüzde 7,4 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 5,3 ile içeceklerin imalatı takip etti.

AA

