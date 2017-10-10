Sanayi üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydedildi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Ağustosta 132,9 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 128 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 artış gösterdi.

AA

