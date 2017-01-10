Sanayi üretimi arttı Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişim göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında ekim ayına göre değişmedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış kaydedildi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,01 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.

AA

