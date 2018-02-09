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Sanayi üretimi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı.

Sanayi üretimi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2017 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi. Öte yandan arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, bu dönemde yüzde 6,5 artış kaydedildi.
Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Geçen yıl aralıkta 146,8 olarak hesaplanan endeks, 2016'nın aynı ayında 137,9 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan 2017 arındırılmamış sanayi endeksi yıllık ortalaması da 134,6 olarak belirlendi.
AA
 
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