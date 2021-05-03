Sanayiciden Aşı Talebi “Kısa Vadede İş İnsanlarının ve Çalışanların Aşılanması Gerekiyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diledi. ABD Başkanının sözde soykırım ifadelerini kınayan Özkaya, “Terör faaliyetlerini istedikleri coğrafyalara taşıyarak, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verenler, bizi soykırım yapmakla suçlamaktalar. Bunların son 20 yılda Saraybosna, Karabağ, Irak ve Suriye’de yaptıklarına bakmaları yeterlidir. Soykırım yapanların bizatihi kendileri olduğunu buradan ifade etmek isterim” dedi.
Ülke olarak zor süreçten geçtiğimizi ifade eden Özkaya, “Busüreci paydaşlarımızla çokça istişare yaparak atlatacağımıza inancım tamdır ve bu süreci iyi yönetebilenlerin bu işten başarılı çıkacağına eminim. Artık şu bir gerçektir ki, ülkemiz ekonomisinin sigortası sanayi sektörüdür. Üretmenin ne kadar değerli olduğunu, önümüzdeki süreçte inşallah hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Irak’ın kuzeyinde terör odaklarına yönelik yürütülen operasyonları desteklediklerini belirterek, bu operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diledi.
ABD Başkanının yaptığı sözde soykırım açıklamasını kınayarak, kati bir şekilde reddettiklerini açıklayan Büyüksimitci, “Hiçbir bilimsel ve hukuki temele dayanmayan söz konusu açıklamayı siyasi popülizmin bir sonucu olarak görüyoruz.ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını önemle vurguluyoruz.Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamabölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç kimseden de ders alacakdeğildir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki değişikliğe değinen Büyüksimitci,üç yeni bakan atandığını hatırlatarak, Başta Ticaret Bakanı Mehmet Muş olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı tebrik ederek görevlerinde başarılar dilerken eski bakanlara da teşekkür etti.
17 gün sürecek tam kapanma kararını değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Günlük vaka oranlarının 60 bini geçtiği, vefat sayılarının 350’in üzerinde olduğu bu günlerde zannediyorum alınacak başka karar kalmamıştı. Avrupa iyiye giderken bizdeki vaka oranlarının yüksek olması hem sanayimiz hem ticaretimiz hem de sağlık açısından daha büyük problemler yaratacaktı. Bu anlamda ülke olarak bu fedakarlığı yapacağız. Alınan tedbirlere harfiyen uymaya önem göstereceğiz” dedi.
Bu süreçte hükümetten birtakım taleplerde bulunduklarını açıklayan Büyüksimitci, “Bizimde taleplerimiz arasında yer alan, KOSGEB’den mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz 5 milyar lira bütçeli destek programı açıklandı. Kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs'a kadar durduruldu. Bildiğiniz gibi Kısa Çalışma Ödeneği daha önce tüm sektörler için 3 ay daha uzatılmıştı. Bunların yanı sıra esnaf ve sanatkarlara yönelik birtakım destekler açıklandı. Bu kararların alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza ve taleplerimiziiletenTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın RifatHisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca çekler konusunda yaşanan aksaklığın giderilmesine destek olan AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kurumlar vergisi kanununda yapılan değişikliğe de değinen Büyüksimitci şunları söyledi: “Kurumlar vergisinin düşmesi gerekir dediğimiz bir dönemde, 2021 yılı için yüzde 25’e çıkartıldı, 2022’de ise yüzde 23’e düşecek. Yurt içi ve yurt dışı yatırımcıları da düşünerek, bir ay içinde değil de bu tür konularda 2-3 yıl öncesinden karar verilmesi ve daha öngörülebilir olmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Öngörülebilirlik açısından ve maliyet hesapları açısından bu bizler için çok önemli”
Sanayide üretimin devam ediyor olmasının çok önemli olduğunu ancak hammadde ve lojistik sorununun kendilerini zorladığına dikkat çeken Büyüksimitci, hammadde ve lojistik konusu başta olmak üzere üyelerinden gelenbirçok konuyu takip ederek çözüme kavuşturmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Bir ülkenin ekonomisinin sağlam olması için sanayisinin çok güçlü olması gerektiğini ifade edenBaşkan Büyüksimitci, “Üretim olmazsa olmazımızdır. Üretimde de sürdürülebilirliği sağlamak için vakit kaybetmeden Endüstri 5.0, Avrupa Yeşil Mutabakatı, dijitalizasyongibi konulara ülke olarak odaklanmalıyız.Avrupa Birliği yeşil dönüşüm sürecine yönelik yol haritamızı hem devlet olarak hem de şirketler olarak mutlak suretle çizmeliyiz. Bu konuda kaybedecek vaktimiz yok.” şeklinde konuştu.
Kısa vadede iş insanlarının ve çalışanların aşılanması gerektiğini söyleyen Büyüksimitci, “Avrupa ve gelişmiş ülkeler kendi arasında konuşmaya başladı. Eğer aşı pasaportu ya da aşısı olamayanlara iki hafta karantina şartını getirirlerse, bizim açımızdan engelleyici bir durum olabilir. Öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılması, üretim ve ihracat açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
İhracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Büyüksimitci, TÜİK rakamlarına göre Kayseri’nin 2021 mart ayı ihracatının geçen yılın mart ayına göre yüzde 58,26 artarak 316,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2021 Şubat ayına göre ihracat artış oranının yüzde 21,52 olduğunu belirten Büyüksimitci, Kayseri’nin geçen yıla göre ilk 3 aylık İhracat artışının yüzde 29,29 olurken, aynı döneme göre Türkiye’nin artış hızının yüzde 17,16 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Son olarak meclis üyelerinin ve tüm sanayicilerin önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kadir Gecesinin ve Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyüksimitci, birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.
Ülke olarak zor süreçten geçtiğimizi ifade eden Özkaya, “Busüreci paydaşlarımızla çokça istişare yaparak atlatacağımıza inancım tamdır ve bu süreci iyi yönetebilenlerin bu işten başarılı çıkacağına eminim. Artık şu bir gerçektir ki, ülkemiz ekonomisinin sigortası sanayi sektörüdür. Üretmenin ne kadar değerli olduğunu, önümüzdeki süreçte inşallah hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Irak’ın kuzeyinde terör odaklarına yönelik yürütülen operasyonları desteklediklerini belirterek, bu operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diledi.
ABD Başkanının yaptığı sözde soykırım açıklamasını kınayarak, kati bir şekilde reddettiklerini açıklayan Büyüksimitci, “Hiçbir bilimsel ve hukuki temele dayanmayan söz konusu açıklamayı siyasi popülizmin bir sonucu olarak görüyoruz.ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını önemle vurguluyoruz.Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamabölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç kimseden de ders alacakdeğildir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki değişikliğe değinen Büyüksimitci,üç yeni bakan atandığını hatırlatarak, Başta Ticaret Bakanı Mehmet Muş olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı tebrik ederek görevlerinde başarılar dilerken eski bakanlara da teşekkür etti.
17 gün sürecek tam kapanma kararını değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Günlük vaka oranlarının 60 bini geçtiği, vefat sayılarının 350’in üzerinde olduğu bu günlerde zannediyorum alınacak başka karar kalmamıştı. Avrupa iyiye giderken bizdeki vaka oranlarının yüksek olması hem sanayimiz hem ticaretimiz hem de sağlık açısından daha büyük problemler yaratacaktı. Bu anlamda ülke olarak bu fedakarlığı yapacağız. Alınan tedbirlere harfiyen uymaya önem göstereceğiz” dedi.
Bu süreçte hükümetten birtakım taleplerde bulunduklarını açıklayan Büyüksimitci, “Bizimde taleplerimiz arasında yer alan, KOSGEB’den mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz 5 milyar lira bütçeli destek programı açıklandı. Kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs'a kadar durduruldu. Bildiğiniz gibi Kısa Çalışma Ödeneği daha önce tüm sektörler için 3 ay daha uzatılmıştı. Bunların yanı sıra esnaf ve sanatkarlara yönelik birtakım destekler açıklandı. Bu kararların alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza ve taleplerimiziiletenTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın RifatHisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca çekler konusunda yaşanan aksaklığın giderilmesine destek olan AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kurumlar vergisi kanununda yapılan değişikliğe de değinen Büyüksimitci şunları söyledi: “Kurumlar vergisinin düşmesi gerekir dediğimiz bir dönemde, 2021 yılı için yüzde 25’e çıkartıldı, 2022’de ise yüzde 23’e düşecek. Yurt içi ve yurt dışı yatırımcıları da düşünerek, bir ay içinde değil de bu tür konularda 2-3 yıl öncesinden karar verilmesi ve daha öngörülebilir olmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Öngörülebilirlik açısından ve maliyet hesapları açısından bu bizler için çok önemli”
Sanayide üretimin devam ediyor olmasının çok önemli olduğunu ancak hammadde ve lojistik sorununun kendilerini zorladığına dikkat çeken Büyüksimitci, hammadde ve lojistik konusu başta olmak üzere üyelerinden gelenbirçok konuyu takip ederek çözüme kavuşturmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Bir ülkenin ekonomisinin sağlam olması için sanayisinin çok güçlü olması gerektiğini ifade edenBaşkan Büyüksimitci, “Üretim olmazsa olmazımızdır. Üretimde de sürdürülebilirliği sağlamak için vakit kaybetmeden Endüstri 5.0, Avrupa Yeşil Mutabakatı, dijitalizasyongibi konulara ülke olarak odaklanmalıyız.Avrupa Birliği yeşil dönüşüm sürecine yönelik yol haritamızı hem devlet olarak hem de şirketler olarak mutlak suretle çizmeliyiz. Bu konuda kaybedecek vaktimiz yok.” şeklinde konuştu.
Kısa vadede iş insanlarının ve çalışanların aşılanması gerektiğini söyleyen Büyüksimitci, “Avrupa ve gelişmiş ülkeler kendi arasında konuşmaya başladı. Eğer aşı pasaportu ya da aşısı olamayanlara iki hafta karantina şartını getirirlerse, bizim açımızdan engelleyici bir durum olabilir. Öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılması, üretim ve ihracat açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
İhracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Büyüksimitci, TÜİK rakamlarına göre Kayseri’nin 2021 mart ayı ihracatının geçen yılın mart ayına göre yüzde 58,26 artarak 316,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2021 Şubat ayına göre ihracat artış oranının yüzde 21,52 olduğunu belirten Büyüksimitci, Kayseri’nin geçen yıla göre ilk 3 aylık İhracat artışının yüzde 29,29 olurken, aynı döneme göre Türkiye’nin artış hızının yüzde 17,16 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Son olarak meclis üyelerinin ve tüm sanayicilerin önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kadir Gecesinin ve Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyüksimitci, birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.
Haber Merkezi