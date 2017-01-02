Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanayiciler 2017’den umutlu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci Türkiye'nin 2016 yılını bütün olumsuzluklara rağmen yüzde 3 civarında büyüme ile kapattığını belirterek; “ Kayseri iş dünyası olarak Türk ekonomisinin 2017 yılında daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.

Sanayiciler 2017’den umutlu
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, KAYSO üyelerinin, tüm Kayserililerin ve iş dünyasının yeni yılını kutladı. 
2016 yılının hem Dünya’da hem de Türkiye’de siyasi ve ekonomik anlamda kolay geçmediğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Türkiye'miz 2016 yılını bütün olumsuzluklara rağmen yüzde 3 civarında büyüme ile kapattı. Kayseri iş dünyası olarak Türk ekonomisinin 2017 yılında daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.
2017 yılı beklentilerini de aktaran Başkan Büyüksimitci, “Türkiye orta ve uzun vadede yapacağı reformlarla yoluna emin adımlarla devam edecektir. 2017 yılı büyüme rakamlarının da yüzde 5 olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'mizin geleceğinden ümitliyiz. Hedeflerimiz var. Endişemiz yok. Hedefimiz Kayseri'nin ve ülkemizin kalkınması, hane halkı gelirinin artması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azalmasıdır” diye konuştu.
Başkan Büyüksimitci, 2016’nın acılarla geçen bir yıl olduğunu, bu yılda Kayseri'nin ve ülkenin gelişimi için emek veren tüm kesimlere teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl temennisinde bulunan Başkan Büyüksimitci, başta Kayserili hemşerileri olmak üzere tüm sanayicilerin yeni yıllarını kutlayarak kazasız belasız bir sene diledi.
İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140