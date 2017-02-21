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Sanayiciler buluşmaya devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sektörlerin temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Sanayiciler buluşmaya devam ediyor
Uygun Çelik Kapı firmasında gerçekleştirilen toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürü Ali Yaprak katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacı, alt yapı, çevre- park-bahçe düzenleme, itfaiye, sektörel kümelenme, ARGE-URGE, eğitim, Beyaz Masa, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, bilgilendirmeye yönelik faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
Ardından SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül sanayicilere yönelik getirilen sigorta primi ve diğer devlet destekleri konusunda detaylı bilgiler verdi.
Kurum Haberi
 
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