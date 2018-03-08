Sanayiciler “WIN EURASIA” için gün sayıyor

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem İstanbul'da buluşacak.



Türk imalat sanayisinin son yıllarda ihracatta büyük başarı sağladığını ve bu başarışa Kayserili sanayicilerin büyük paya sahip olduğuna dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti:



"Kayseri sanayici üretim hacmi ve potansiyeli ile Türkiye sanayisinde önemli bir yere sahip. WIN EURASIA Kayserili markaların bu gücünü koruması ve yeni yatırımlar hayata geçirmesi noktasında birçok katkı sağlayacak. İhracata yönelik yeni yatırımlar hayata geçiren Kayserili sanayiciler WIN EURASIA'ya yoğun ilgi gösteriyor. Biz de sanayicilerin bu ilgisine en iyi şekilde cevap verebilmek için çalışıyoruz. Kayseri'nin en büyük üretici firmalarını uluslararası satınalma heyetleriyle bir araya getirecek yeni işbirliği fırsatları sunacağız".



Kurum Haberi

