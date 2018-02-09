Sanayicilerimiz Macaristan'a çıkarma yaptı 

Kayseri Sanayi Odası Başkanı, heyeti ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Budapeşte'de ilk olarak Macaristan Dış Ticaret Bakanlığı Turizm Diplomasisi Başkanı Dr. Boros Emese, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nı Rév András, Macaristan Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar'ı ve TC Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ı ziyaret ederek, Macaristan'daki cazip yatırım fırsatları, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi konularında fikir alış verişinde bulundular. Macaristan Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar ayrıca sanayi ve ticaretin merkezi Kayseri'ye davet edildi.
“Ekonomik işbirliğimiz meyvelerini verecek”
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, ''Kayseri ile güçlü dostluk ve tarihi bağlara sahip olduğumuz Macaristan ve gönlümüzde müstesna yeri olan kardeş şehrimiz Miskolc arasında kültürel, ticari, ekonomik işbirliğimiz inşallah meyvelerini vererek. Emin adımlarla Kayserimizin yöneticileri, Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Macaristan'ın Fahri Konsolosu Osman Şahbaz'ın katkı ve destekleriyle, Kayserili işadamlarımızın müteşebbis ruhuyla güçlü ve başarılı bir şekilde ilerliyor.” dedi.
“En çok Kayseri’nin ismini duydum”
Macaristan Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar ise ''Kayseri heyetini Macaristan'da görmekten büyük memnuniyet duyduk. Türkiye'de Kayseri ismi kadar hiçbir şehrin ismini bu kadar yoğun duymamıştım. Kayseri'de gayretli sanayicisi ve çalışkan işadamlarının olduğunu biliyorum. Türkiye'den yeni yatırımların gelmesini memnuniyetle takip ediyoruz, mutluluk verici'' diye konuştu.
“Macaristan'ın potansiyelini biliyoruz”
Macaristan'ın Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da, '' Macaristan ziyaretlerimiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmış güzel ve verimli. Kayseri Sanayi Odamız ve Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosluğu öncülüğünde planlanarak, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'in destekleriyle, faydalı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yabancı yatırım rekoru kıran, Macaristan ile yakın işbirliğimiz bölgesel ve uluslararası barış bakımından büyük öneme sahip. Macaristan'ın önemini, gücünü ve potansiyelini yakından biliyoruz'' şeklinde konuştu.
Heyet ertesi gün Budapeşte'den kardeş şehir Miskolc'e hareket etti.
Düzenlenen programa KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu ve Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı Osman Şahbaz, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYSO Başkan Yardımcıları Mehmet İlgü, Abdullah Oğuzbaş, Ali Oğuzönder, Orhan Saki, İbrahim Ezinç, Erciyes AŞ. Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, KAYSO Genel Sekreteri Nihat Molu katıldı.
Kurum Haberi
Abi sadece şunu söylemek isterim;
Tüm Fahri Konsoloslarımız ve yetkililerimiz değerli Osman Şahbaz bey kadar faydalı çalışsa Kayserimiz ve ülkemiz uçar, uçar.
Teşekkür ediyorum saygıdeğer Osman abi.
Mahmut Paçacı