“Sanayicilerimize güçlü bir altyapı sunmaya gayret ediyoruz"

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Günümüz dünyasında ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan değişim ve dönüşüm nedeniyle, kurum ve kuruluşlarımızın bu duruma entegre olmalarının kaçınılmaz olduğu bilinen bir gerçektir. Kayseri OSB olarak, fiber optik kablo ağıyla elektrik, doğalgaz, su ve itfaiye sistemimizi izlemede, sanayicilerimize çok güçlü ve örnek bir altyapı sunmaya gayret ediyoruz" dedi.







"Bölgemizin elektrik SCADA sistemini 6 ana dağıtım binamızdan izlemekteyiz. Bunlarda oluşacak arıza ya da kesintilerde direk olarak haberimiz olmakta, yaşanabilecek sorunlara anında müdahale edilmektedir. Elektrik şebekemizde, ana dağıtım binalarımızda yük durumu kontrol edilerek ihtiyaç durumunda uzaktan kontrol ve kumanda edilerek manevra yapılabilmektedir" ifadesinde bulunan Nursaçan şu şekilde konuştu:

"Amacımız, şebekemizin en küçük noktaya kadar izlenip müdahale edilebilmesidir. Elektrik Şebekesi için kullandığımız SCADA sistemiyle; ana dağıtım binalarımızı ve bir milyon m2 alan üzerine kurulu, 55 MWp kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Güneş Enerjisi Santralinin (GES) uzaktan izlenerek, anlık olarak kumanda ve kontrol edilmesi, bu devasa tesisin verim kaybında, arıza durumunda ya da anlık olarak üretim kapasitesi takip edilerek, rantabl şekilde çalışması sağlanmaktadır.







Su SCADA sistemiyle de; su şebekesinde terfi merkezleri, su kuyuları ve depolardaki suyun miktarının seviyelerine göre pompalarının kontrol edilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu sayede yağmur yağdığında terfilerin durumuna göre müdahale edilerek, su taşkınlarının önüne geçilip, temiz su ihtiyacının kesintisiz sağlanmasına yardımcı olunmaktadır.







Keza, kıyaslandığında; yönetimimiz döneminde örnek bir teşkilat haline getirilen Kayseri OSB İtfaiyesinde; Acil Durum İhbar ( İletişim ) sistemini de tesis etmiş durumdayız.

Kapalı devre fiber ağ yapısı ile çalışmakta olan bu sistem itfaiye, polis ve sağlık ekipleri için olmak üzere 3 ayrı butondan oluşmakta ve hayati öneme sahip ihbar ve yardım çağrıları gibi gerekli durumlarda devreye girmektedir.

İşte bütün bu ve benzeri konularda gelişen Türkiye’nin lider OSB’si olarak; endüstri 4.0 teknolojisine göre, yol, su, doğalgaz, fiber optik, elektrik ve itfaiye altyapısı kesintisiz hizmet vermekte ve merkezi SCADA merkezinden izlenerek, dijital olarak yönetilebilecek şekilde çok güçlü, örnek ve sorunsuz bir altyapı ile sanayicilerimize hizmet sunulmaktadır."



