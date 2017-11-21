Sanayide 213 bin yeni istihdam

TÜİK'in "Ağustos 2017 İşgücü İstatistikleri"ne göre, Ağustos 2016'da 5 milyon 224 bin olan sanayi istihdamı, aradan geçen 12 aylık süreçte 213 bin kişi artarak 5 milyon 437 bine ulaştı. Sanayide çalışanların toplam istihdam içindeki payı ise bu yılın ağustos ayında yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Bu sektörde istihdam edilen 5 milyon 437 bin kişinin 4 milyon 998 bini imalat, 293 bini elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon, 146 bini de madencilik ve taş ocakçılığı alt sektöründe çalışıyor.

İlk defa Nisan 2013'te 5 milyonun üzerine çıkan sanayi istihdamı, ilave 63 bin kişiye daha iş imkanı sunulması halinde 5,5 milyonla tarihi zirveyi görecek.

AA

