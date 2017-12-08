SANAYİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR! 

Sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Eylül ayına göre ise artış yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan verilere ilişkin olarak “Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen bu oran, reel sektörde canlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir” dedi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre sanayi üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

Sanayi eylül ayına göre yüzde 0,7 arttı. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,9 azaldı.







Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan açıklanan verileri şu şekilde değerlendirdi:

Sanayi üretimi, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 7,3 artış göstermiştir. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen bu oran, reel sektörde canlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Üçüncü çeyrekteki yüzde 10’luk artışın ardından sanayi üretimi dördüncü çeyreğe de sağlam bir giriş yapmıştır. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde sanayi üretimi ortalama olarak yüzde 5,8 artmıştır. 2016 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 1,8 olduğu göz önüne alındığında yakalanan başarının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. Ekim ayında, sermaye malı üretimi yüzde 13,5, ara malı üretimi yüzde 6,4 oranında artmıştır. Bu da özel sektörün ekonomimize olan güveninin devam ettiğinin temel bir göstergesidir.







Sanayi üretiminde sektörlere yayılan dengeli bir üretim artışı gözlenmektedir. İmalat sanayiinde üretim yüzde 7,7 artmıştır. Alt sektörlere bakıldığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; fabrikasyon metal ürünleri imalatı yüzde 13,7, giyim eşyaları imalatı yüzde 13,1, plastik-kauçuk üretimi yüzde 12,5, motorlu kara taşıtı imalatı yüzde 9,3, gıda ürünleri imalatı yüzde 8,2 ve kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 6,5 artış göstermiştir. Ekim ayında yurtiçi üretim ve talep göstergeleri reel sektör dinamizminin devam ettiğini göstermektedir. Ekim’de Kapasite Kullanım Oranı yüzde 79,8 ve Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,8 ile yüksek seviyesini korumuştur. Aynı dönemde, perakende ticarette ciro endeksi yüzde 15,2, elektrik üretimi yüzde 8, otomobil üretimi yüzde 4,5 ve beyaz eşya üretimi yüzde 5,1 oranında artmıştır. Sanayi üretiminde kaydedilen bu artışlar önümüzdeki dönemde de ihracatı olumlu yönde etkileyecektir.







Bu gelişme yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir. Ekonomik göstergelerdeki gelişmeler büyüme oranlarını 2017 için Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkaracaktır. Yıllık büyüme hızının yüzde 6’yı aşması sürpriz olmayacaktır. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir.

(finanshaber-Kurum Haberi)