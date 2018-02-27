Sanayide istihdam arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4'üncü çeyreğine ilişkin "Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 artış kaydetti. Söz konusu endeks, yıllık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarken, yıllık bazda değişim göstermedi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 artış gösterdi.

AA



