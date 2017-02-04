Sanayide rekabet devri “Çağ ve şartlar değişti” diyen Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Eskiden uygulanan politikalar anlamını yitirdi. Artık hamlemizi sadece sanayileşmek için değil, sanayimizle daha fazla rekabet edebilmek için yapmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kayseri OSB ve Erciyes Teknopark tarafından 2023 Hedefleri İçin Erciyes Teknopark Sanayi Buluşması adlı program düzenlendi.

Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Erciyes Teknopark Başkanvekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ve sanayiciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi çağıdır. Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojinin gelişmesinin kendilerini daha ileriye taşıyacağını bilincindedir. Bundan dolayı bilimsel çalışmalara AR-GE’ye ve inovasyon çalışmalarına önem vermektedirler. Teknolojiyi elde bulunduran ve bu sayede gelişmiş bir sanayiye sahip olan bu ülkeler, gelişmekte olan dünya ülkelerini kendilerine daha fazla bağımlı hale getirmekteler. Ülkemizin bu gelişmiş ülkeler sınıfında yer alabilmesi için de teknolojiyi geliştirmeye ve yenilikçi ürünler geliştirmeye şiddetle ihtiyacımız vardır. Yani, bilgiyi ürünün içine gömmemeliyiz. Üniversite sanayi iş birliği bölgesel anlamda gelişmenin sağlanması için oldukça önemli bir husus olmasına rağmen bu konuda ülkemiz açısından istenen nokta oldukça gerisindedir." ifadelerini kullandı.

Nursaçan, "İleriye dönük ortaya konan hedefler bu konuda belirli bir bilincin oluşması ve konunun öneminin anlaşılması bakımından umut vericidir. Eskiden ülke kalkınması için yapılması gereken sanayi hamlesiydi. Ne olursa olsun sanayileşmekti. Çünkü dünyada sanayi ürünü azdı. Ne üretilebilirse satılabilirdi. Çağ ve şartlar değişti. Eskiden uygulanan politikalar anlamını yitirdi. Artık hamlemizi sadece sanayileşmek için değil, sanayimizle daha fazla rekabet edebilmek için yapmamız gerekiyor. Enerji kaynaklarımızı sanayimizin daha fazla değer üretebilmesi için harcamamız gerekiyor. Sanayimiz küresel ekonomi ile hızla entegre olmaktadır" diye konuştu.

İHA

