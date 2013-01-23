Sarraflara Güvenlik Semineri

Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinde düzenlenen seminere, Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Güneş, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Turgut, Asayiş Şube Müdürü Ziya Çalışkan, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirleri ve kuyumcular katıldı. Seminerde açılış konuşmasını yapan Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “Emniyet teşkilatı ile düzenlediğimiz bu güvenlik konulu toplantımız, son zamanlarda yaşanan güvenlik zafiyetlerinin önlenmesi ve bu konu hakkında bilgilendirilmek için yapıldı. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum” dedi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Güneş ise, “Emniyet Müdürlüğü olarak bizim misyonumuz belli. Suçları olmadan önlemek ya da suç olduğu zaman suçluları yakalayarak adliyeye teslim etmek. Bu kapsamda bizler kuyumcu esnafımız ve diğer esnaflarımızla toplantılar yapıyoruz. Teknolojik ya da taktiksel açıdan hırsızlıklarda meydana gelen değişiklik ve yenilikleri esnafımızla paylaşıyoruz. Bu kapsamda bugün de kuyumcu esnaflarımızla görüşmeyi arzu ettik. Kuyumculuk tabi tarihimizin en önemli meslek grupların bir tanesi. Dolayısıyla aç gözlü ve suça meyilli insanların ya da bir kısım terör örgütlerinin hedefi konumuna gelebiliyorsunuz. Bu kapsamda kuyumcularımızın mahcup olmamaları ya da üzülmemeleri ve bundan dolayı pişmanlık duymamaları amacıyla bilgilendirme görevimizi yerine getirmek için buradayız” diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürü Ziya Çalışkan da şunları kaydetti:

“Asayiş Şube Müdürlüğü olarak görevine geldikten sonra sayın İl Emniyet Müdürümüzün direktifleri sonrasında pro-aktif polislik anlayışı içerisinde hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Pro-aktif anlayışı dediğimiz konu ne? Pro-aktif kısaca suçu olmadan önleme çalışması. Ancak bu suçu olmadan önleme çalışması içerisinde polisin tek başına olmaması gerekiyor veya polisiye tedbirlerle güvenlik önlemi alarak suçu önleme konusunda yeterli bir başarı yakalayamıyorsunuz. Bunun için meslek gruplarıyla hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Özellikle bilinçlendirmek konuları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu konu ile alakalı komşu ilimiz olduğu için Sivas ilinde bir kuyumcuda meydana gelen kasa hırsızlığı meselesi oluşmuştu. Bunun neticesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile Sivas İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla şahıslar tespit edilerek esnafımızın mağduriyeti büyük ölçüde giderilmişti. Tabi buradaki şahısların kullanmış olduğu yol ve yöntemler, bizi de hayrete düşürdüğü için esnafımızla paylaşma ihtiyacı duyduk.”