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Sarraflarda gurbetçiler gidince durgunluk başladı

Kayseri’de düğün sezonunun bitmesi ve gurbetçilerin kentten ayrılması ile beraber Kazancılar Çarşısı’nda durgunluk yaşanıyor.

Sarraflarda gurbetçiler gidince durgunluk başladı
Kayseri’de sarraflıf yapan Fuat Kersanlıoğlu, altın piyasasını değerlendirdi. Kuzey Irak’ta yapılan referandumun altın fiyatlarını artırdığını söyleyen Kersanlıoğlu, “Altının fiyatları biraz yükseldi ama işlerimizde bir düşüş olmadı. Komşu ülkelerde yaşanan olaylar ve Kuzey Irak’ta yapılan referandum altın fiyatlarını yükseltti. Keşke fiyatları biraz daha aşağıda olsa da, alım gücü daha fazla olsa ama altın her zaman iyi bir yatırım. Dünyada herhangi bir tehlike olsa, altın her yerde geçer” ifadelerini kullandı.
Gurbetçilerin gitmesi ve kış aylarının gelmesi ile beraber piyasalarda bir durgunluk olduğunu kaydeden Fuat Kersanlıoğlu, “Mevsim itibariyle biraz durgunluk yaşıyoruz ama satışların artacağını umut ediyorum. Gurbetçi vatandaşlarımızın da gitmesi piyasayı etkiledi. Onlar olmazsa esnaflar olarak biraz sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum” dedi.
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