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Seçimler İkinci El Araç Piyasasına Can Suyu Oldu

Kayseri’de 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından ikinci el araç piyasasında hareketlilik başladı. Galerici Ahmet Yurtlu, “Seçimin ardından satışlarımızda yüzde 50 civarında artış gösterdi” dedi.

Seçimler İkinci El Araç Piyasasına Can Suyu Oldu

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından ikinci el araç piyasasında hareketlilik başladı. Anadolu Galericiler Sitesi’nde hareketlilik başlarken, galericilerde bu durumdan oldukça memnun. Galerici Ahmet Yurtlu, seçimlerden sonra otomotiv sektörünün canlanmaya başladığını söyleyerek, “İnsanlar uzun bir süre otomotiv olarak alacaklarını ertelediler. Aşağı yukarı 4 aydır ciddi bir erteleme oldu. Onun için seçimden sonra biz bu hareketi hissettik. İnsanlar artık araç almak için yola çıktılar. Vatandaşlarımız araç almak için ÖTV’nin pozisyonunu beklediler, seçimin sonunu beklediler. Artık bu saatten sonra yavaş yavaş satışlarımız seçim öncesine nazaran yüzde 50 civarında artış gösterdi. Burada dövizinde ciddi bir etkisi oldu” şeklinde konuştu.

Araç almanın tam zamanı olduğunu kaydeden Yurtlu, “Onun için bu zamanları doğru değerlendirmemiz lazım. Piyasada bloke edilen para piyasaya girdiği anda bu emtianın hepsi kıymetlenecek, araçta kıymetlenecek. Benim öngörüm 2-3 ay sonra bu fiyatlara araç bulamayacağız. Çünkü insanlar yavaş yavaş çözülmeye başlıyor” diye konuştu.
 

İHA

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