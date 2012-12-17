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Şeffaf Bir Seçim Olacak Deniyor

Kayseri Ticaret Odası’nda, bugün, tüm seçimlerde gizlenen meslek komitelerinin açıklanıyor.

Şeffaf Bir Seçim Olacak Deniyor
Daha önce her oda kendi meslek komitelerini belirliyordu. İlk kez, TOBB tarafından meslek komitelerinin belirlenmesi çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Her seçimde bu durum tartışma konusu olurdu. KTO’da meslek gruplarının açıklamasıyla birlikte seçim sürecine de girilmiş olacak. TOBB tarafından belirlenecek tarihte KTO seçimleri yapılacak. 3 ay içersinde yapılacak seçimler için de adayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Başkanlık için ismi gündemde olan mevcut Başkan M. Asaf Mehmetbeyoğlu, işadamları Mustafa Eraslan, Hamdi Kınaş, Mustafa Çelik, Mahmut Hiçyılmaz, Mustafa Erçalık isiömleri ve henüz açıklanmayan birkaç ismin daha önümüzde günlerde netleşmesi ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Kayseri Ticaret Odası seçimlerinin tarihinde ilk kez şeffaf bir şekilde yapılması için önemli adımların atılması olumlu karşılanırken, listelerin gizlenmesi, saklanması veya rakiplere verilmemesi gibi demokrasi dışı hareketler de ortadan kalkmış olacak.

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