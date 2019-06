“Şehrimiz için gurur kaynağı oldu”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile belirlenen ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ arasında yer alan 3 Kayseri şirketine teşekkür ziyaretinde bulunarak şirket yöneticilerine plaket takdim etti.



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserili üç şirket arasında yer alan, BİLETAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş, FORM DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİSİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., NETFORM YAPI İNŞAAT MÜŞAVİRLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. , yöneticilerini işyerlerinde ziyaret ederek başarılarından dolayı teşekkür etti. Gülsoy, şirket yöneticilerine "Sizlerin başarılarından gurur duyduk. Bu başarınız diğer işletmelere de örnek olacaktır" dedi.



KTO Başkanı Gülsoy, Biletal A.Ş.’yi ziyaretinde Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Büyükşehir Belediyesi Önceki Başkanı Mustafa Çelik ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı kardeşi Sabri Çelik ve Genel Müdür Yaşar Çelik’le uzun uzun sohbet etti. Gülsoy, "Çelik Başkan belediye başkanımız olarak da şehrimize önemli hizmetlerde bulunmuştu. Aile şirketleri de sahasında ülkemizin en hızlı gelişen işletmelerinden biri olarak gurur kaynağımız oldu. Şirketimizin diğer müteşebbislerimize örnek olacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



Gülsoy, Form Demir ve Çelik Endüstri İnşaat A.Ş. ile Netform Yapı İnşaat Müşavirlik Dış Ticaret Ltd. Şti Yöneticileri Mustafa Özgür Kılıçarslan, İbrahim Ortaköylüoğlu ve Oğuz Ortaköylüoğlu’nu da işyerlerinde ziyaret ederek, “Her iki şirketimizin aynı ortaklar ile ortaya koyduğu başarı grafiği bizi gururlandırdı” dedi



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy şirketleri ziyaretinde, “Sizlerin şirketlerinin de aralarında bulunduğu 100 işletmemiz, iki yıllık süre içerisinde istihdamlarını % 70, cirolarını ise yüzde 605 artırmış. Her alanda oluşturdukları katma değer ile ülkemize örnek olmuş şirketlerimizin sayılarının daha da artmasını ümit ediyoruz. Kayseri’de ilk 100 arasına giren şirketlerimizin yöneticilerinin değişime açık, yeniliği takip eden, teknolojinin gereklerini en iyi şekilde yerine getiren AR-GE, ÜRGE ve inovasyona özel önem veren bir anlayışla yönetildiklerini gördüm. Her haliyle bu şirketlerimiz diğer müteşebbislerimize ve işletmelerimize de örnek olacaktır. Bu şirketlerimizin başarılarının devamını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin En hızlı Büyüyen Şirketleri’ne ödülleri, geçtiğimiz ay içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Samsun’da düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı bir programda verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da şirket temsilcilerini kutlamıştı.