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Şeker 5 yılda 5’e katladı

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 5 yıl önce devraldıkları fabrikanın değerini 5’e katladığına dikkat çekerek, “ Halk Bank’a değer tespiti yapmasını istedik.6 ay önce 3 milyar TL değer biçildi. Bu çiftçimizin alın teri ve emeğinin kazancıdır.” dedi.

Şeker 5 yılda 5’e katladı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın özelleştirme idaresindeki yüzde 11.7’lik hissesinin yüzde 10’nun Varlık Fonuna devredildiğini ifade ederek, “ Bu devir bizim itibarımızı ve değerimizi de çok artırmıştır. Malum bu fona kıymetli şirket ve kuruluşlar devredilmektedir. Fabrikayı ilk devraldığımızda 550 milyon resmi değer tespiti yapılmıştı. Şimdi 3 milyar TL değer biçiliyor. Bu nereden nereye geldiğimiz gösteren en somut olaydır.” dedi.

Başkan Akay, fabrikayı devraldıklarında borç batağı içinde olduğunu hatırlatarak, o dönemde fabrikaya 500-550 milyon TL değer biçildiğini ancak bugün bu değerin en az 5-6 katı yükseldiğini söyledi.

Çiftçimizin alın terinin değeri

Akay şöyle dedi:

“İlk devraldığımızdaki durum herkesin malumu. Uzun yıllar çalıştık; bir taraftan ürettik, bir taraftan borç ödedik ve bir taraftan da çiftçimizi mağdur etmedik. O gün fabrikaya biçilen değer 500 milyon TL civarındaydı. Bugün ise Varlık Fonu’na hissemizin devredilmesi de kıymetlendiğimizi gösteriyor. Altı ay önce Halk Bank’a ‘bir değer biçin’ demiştik. Yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 2,5-3 milyar TL civarında bir değer biçtiler. Yani nerden baksanız 5-6 kat fabrikamızı kıymetlendirmişiz. Bu bizim aldığımız en güzel sonuç ve çabalarımızın, çalışmalarımızın, asıl önemlisi çiftçimizin alın terinin gerçek karşılığıdır.”

Haber : İlter Sağırsoy

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