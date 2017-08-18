Şeker Ar-Ge ‘iyi uygulama modeli’ seçildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi’nin ikincisi 2017 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlendi.



Gıdada faaliyet gösteren tek firma Kayseri Şeker

453 Ar-ge merkezi arasında yapılan Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri yarışması; ar-ge yönetimi-girişimcilik-proje yönetimi-fikri ve sınai mülkiyet hakları ilekamu-üniversite-sanayi İşbirliği olmak üzere beş ayrı kategoride yapıldı. Bu yarışmada 453 ar-ge merkezi arasından 65 proje başvurusu yapılmış ve toplam 24 proje başarılı bulundu. Başarılı bulunan 24 uygulamanın firmaları dikkate alındığında, gıda sektöründe faaliyet gösteren tek firma Kayseri Şeker oldu.

1 Kasım 2014 tarihinde ar-ge merkezi belgesini alan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi iki yıllık faaliyet süresinde, ASELSAN, Arçelik, Vestel, Tofaş, Bosch, TUSAŞ ve NETAŞ gibi köklü Ar-Ge geçmişi olan firmaların da katıldığı yarışmada ‘kamu-üniversite-sanayi işbirliği’ model uygulamasında en iyi uygulama seçilerek, büyük başarı elde etti.

Kurum Haberi

