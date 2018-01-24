Şeker Ar-Ge’ye hız verdi

Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi'ndeki illerde daha yüksek düzeyde yetişen ve ay çekirdeğinden sonra en fazla tüketilen kuruyemişler arasında bulunan çerezlik kabak çekirdeği tarımına son yıllardaki rağbet, tarım sektöründe alternatif ürün olması bakımından önem arz etmeye başladı.



Özellikle Kayseri Şeker’in sözleşmeli pancar ekimi yaptığı bölgelerden Tomarza, Yeşilhisar, Develi ve Gemerek te çerezlik kabak çekirdeğinin ikinci ya da üçüncü ürün olarak ekimi yapılığı ve ülke genelinde 300 bin dekar alanda, 40 bin ton üretim miktarı ile yurtiçindeki çerezlik tüketiminin önemli bir bölümünün yine yurt içinden karşılanmakta olduğu açıklandı.

2017-2018 kampanya döneminde Kayseri Şeker tarafından alınan 1100 ton çerezlik kabak çekirdeği karşılığında bölge ekonomisine yaklaşık 15 Milyon TL katkı sağlandığı,2018-2019 kampanya dönemi için ise yaklaşık 8 bin dekar alanda sözleşmeli kabak çekirdeği ekimi yapılarak 2 bin beş yüz ton ürün beklendiği belirtildi.

Asıl amacı bölge coğrafi şartlarına uygun kabak çekirdeği tohumu elde etmek için projeler üreten Kayseri Şeker Ar-Ge biriminde ayrıca; Kabak çekirdeğinin kuruyemiş olarak kullanımının yanında bir sanayi ürünü olup Gıda sektöründen yağ, ilaç, yem ve kozmetik sektörüne kadar olan geniş bir yelpazede değerlendirilebilme şansına sahip olmasından dolayı, sanayi sektörünün ihtiyacı olan kabuksuz kabak çekirdeği için de Ar-Ge projeleri başlattığı belirtildi.

Kabuksuz Kabak çekirdeğinin besin içeriği zengin bir ürün olması nedeniyle pasta, ekmek sanayi ve yağ elde edilmesi gibi endüstriyel amaçlı kullanılmaya başlanması sektördeki talebi artırıyor.

Zengin yağ, protein, mineral madde ve aminoasit içeriği nedeniyle, insan sağlığı açısından da ilaç sanayiinde oldukça önemli olan Kabak tohumlarının yaklaşık yüzde 35-40 oranında yağ, yüzde 37 oranında karbonhidrat, yüzde 35-40 oranında protein içerdiği, ayrıca makro ve mikro elementlerden Ca, K, P, Mg, Fe, Zn yönünden zengin olduğu bilinmektedir. Öğütülmüş veya kabuksuz kabak çekirdeğinin ekmek yapımında da kullanım alanı bulmaktadır.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Şeker pancarı tarımı bizim önceliğimizdir. Ancak Şeker pancarı münavebe bitkisi olduğu için 3 senede bir ekilmesi gerekiyor. Şeker pancarı ekimi dışında diğer tarımsal faaliyetlerinde de çiftçilerimizle beraber olmak ve ürünlerinin değerinde satılması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Böylece çiftçimizin, kaliteli sertifikalı tohumlar kullanması, yetiştirdiği her bir ürününün sözleşme kapsamında ve iyi şartlarda üretilmesi, veriminin artırılarak bütün ürünlerine değer katmak istiyoruz. Bu çerçevede atacağımız adımların bölgedeki çiftçinin gelirine katkı sağlayacaktır” dedi.

Kurum Haberi

