Şeker çalışanlarına çifte bayram

Kayseri Şeker'de çalışan sendikalı 1020 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri Ramazan Bayramı öncesinde çalışanlara büyük sevinç yaşatarak iki bayramı birlikte yapmalarına vesile oldu.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası arasında 26 Nisan 2017 tarihinde başlayan 27’nci dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yasal süre içerisinde olmak üzere tüm maddeler üzerinde 21 Haziran 2017 tarihinde uzlaşma sağlanarak Kayseri Şeker ile Şeker İş Sendikası yönetimi tarafından imza altına alındı. Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin Şeker-İş Sendikası adına Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Eğitim Sekreteri Hasan Basri Güzel, Teşkilatlandırma Sorumlusu İlhan Özyurt ve Şeker İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı İbrahim Dayı ve Kayseri Şeker adına da Genel Müdür Tayfun Öner, Genel Müdür yardımcıları İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel ve İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Serim tarafından başarılı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök imza töreninde yapmış olduğu konuşmada; "Ülkemizin çok çeşitli problemleri var çalışanlarımızın, çalışma hayatımızın problemleri var, sektörümüzün problemleri var, çiftçimizin problemleri var biz, pancar üreticileriyle, yöneticilerimizle, çalışanlarla beraber bu sektörü ayakta tutmak mecburiyetimiz var. Türkiye'de aşağı yukarı kamuda 300 bin, genelde ise 1milyonun üzerinde bir işçinin toplu sözleşme müzakerelerinin devam ettiği bir süreçte 3- 5 tane toplu sözleşmemiz mutlaka bitti ama Kayseri Şeker Fabrikamızın ortalama ücretlerine baktığımızda bugün yönetim kurulunun hakikaten fevkalade ince çalışmasıyla verebileceklerinin en azami noktasını verdiklerini düşünüyorum ve sektörün bu sıkıntılı zamanında böyle bir toplu sözleşmeye imza koymaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmasında; Bu müzakereyi yürütenlere özellikle teşekkür ediyorum. Burası bir patron şirketi değil. Biz buranın emanetçisiyiz. Bunu her zaman açık bir şekilde iftihar ederek söylüyoruz. Emanetçi olmak kolay bir şey değildir. Emaneti, taşıyabilene verirler. Şunu unutmayın dünyanın en ahlaksız insanları bile bir çöpünü eğer birine emanet edecekse mutlaka güvenilir bir insana emanet eder. Onun için de emanetçi olmak bizim için gurur vesilesi ve bir şereftir. Bunu o nedenle altını çizerek iftiharla söylüyoruz. Biz buranın emanetçisiyiz patronu filan değiliz. Elbette çok sorumluluğumuz var. Herkesten fazla gayret gösterdik. Bundan sonra da gerek sizlerin, gerekse çiftçimizin göstermiş olduğu tavır ve güvenden dolayı daha fazlasını yapma azim ve kararlılığındayız. Çünkü buna ihtiyaç var. Kayseri Şeker Fabrikasının daha yükselmesi lazım. O nedenle biz işlerimizi bundan sonra da ilk günkü heyecanla yürütme azmindeyiz. Ama bunu biz tek başımıza yapamayız. Yol arkadaşımız sizler ve çiftçilerimizdir.

Değerli Arkadaşlar; Bu fabrikanın yükselmesi lazım. Yücelmesi lazım. Burası yüceldikçe çalışanlarını yüceltecek bir kuruluştur. Buranın yönetiminin böyle bir anlayışı vardır. Biz işçiden, çiftçiden kestiğimizi cebimize atacak bir insan değiliz. Bizim kitabımızda böyle bir şey yazmaz. Onlardan keselim de biz bunu yiyelim. Başkalarına peşkeş çekelim anlayışı içerisinde olmadık. Olmayı da Cenab-ı Allah bize nasip etmesin. Şuana kadar ki yürüdüğümüz çizgide Cenab-ı Allah daha doğru bir şekilde yürümeyi nasip eylesin. Biz bunun arzusundayız. Bunu diliyoruz. Bunu uygulamak için de gereken her türlü çabayı, gayreti, azmi, iradeyi, sabrı, metaneti, cesareti gösteriyoruz dedi.

Şeker İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı İbrahim Dayı da konuşmasında; Sosyal hakların iyileştirilmesi yanında çalışanlar arasındaki ücret dengesi oluşturulmaya çalışılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre çalışanların ücretlerine yüzde17 ile yüzde 42 arasında zam yapılarak, bu sözleşmenin ortalama yüzde29.5 zam oranı ile hem sektöründe ilk hem Kayseri Şeker tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Kurum Haberi



