Şeker çiftçisinden rekor

Kayseri Merkez Bölge çiftçileri Şeker Sofrasında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden, Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri; Av. Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş, Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü ve diğer yetkililer de hazır bulundular.

Şeker Gölüne kurulan iftar sofrasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Merkez çiftçilerinin Şeker sofrasına gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu iştirak, bu sevgi seli Büyük Kayseri Şeker Ailesinin gerçek bir görüntüsünün tezahürüdür. Kayseri Merkez Çiftçilerinin Şeker sofrasına gösterdiği ilgi sayesinde Büyük Kayseri Şeker Ailesi, kendisini burada net bir şekilde görme imkanını bulmuştur" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu güzellik hepimiz için takdire şayandır. Allah inşallah bu birliği, bütünlüğü, ağız tadımızı bozdurmasın. Kayseri Şekere zeval vermesin. Kayseri Şeker bütün tesislerini, bağrını bütün çiftçilerine açmış durumda. Biz yıllardır bu iftar programlarını gerçekleştiriyoruz. Yaz ayları olması nedeniyle Şeker Gölünde birlikte iftar yapma imkanına kavuşmuş olduk. Onun için de Cenab-ı Allaha şükrediyoruz. Bu iftar programlarımızdan Develi ve Bünyan'dan sonra 3. oldu. İnşallah diğer bölgelerimizde de iftar programlarımızı gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim bizim işimiz sadece pancarla uğraşmak değil. Bundan sonra olayı daha da çeşitlendirmek niyetindeyiz. Geçmişte pancar ekip de bunu bırakan çiftçilerimiz var. Onların sorunlarıyla da ilgileneceğiz. Kooperatifin ortağı pancar eksin ya da ekmesin bizim çiftçimiz ortağımız, başımızın tacı onların da ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak durumundayız. Bunun için çeşitli programlar, projeler ortaya koyuyoruz. Özellikle sözleşmeli üretim konusunda bu sene bakliyatta, fasulye ve nohutta bunu başlattık. Bazı bölgelerimizde danelik mısır, kabak çekirdeği, silajlık mısır gibi sözleşmeli üretimler gerçekleştiriyoruz. Bunlar konusunda da çiftçilerimize destekler vereceğiz."

Kurum Haberi

