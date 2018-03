Şeker, çiftçisine 240 milyon ödeme yaptı

Dağıtılan pancar bedeli ve yıl içerisinde verilen desteklemeler ve avanslar ve nakliye bedeli ile birlikte toplam 755 Milyon TL pancar parası ödenmiş bulunuyor.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri ve Boğazlıyan Şeker fabrikalarının 2017-2018 Kampanya dönemindeki Polar ortalamasının 16,61 seviyesinde olduğunu ve yaz sezonunun biraz kurak geçmesi Sıcaklıktan dolayı bazı üretim sıkıntıları yaşanmasına rağmen Böyle bir iklimde beklediğimiz kadar olmasa da 16, 61 polar oranı tatmin edici bir orandır. Daha yüksek olması bizi daha fazla memnun eder. Zaten daha yüksek olmasını da her zaman istiyoruz. Çünkü polar oranı artıkça, tonaj arttıkça çiftçimizin geliri daha fazla artıyor. O nedenle çiftçimizin gelirini artırmak ana hedef olduğuna göre bunun daha fazla gerçekleşmesi bizi de mutlu ediyor. Bu seneki şartlar böyleydi Allah’ın verdiğine şükür etmekten başka yapacak bir şey yok yani" dedi.



Başkan Akay, "Çiftçimize daha fazla kazandırmak noktasında elbette verimliliği baz alıyoruz ama aynı zamanda fiyat olarak da en yüksek fiyatı kullanıyoruz. Erken ödemek suretiyle, bir takım sıkıntılarını hemen gidermesi konusunda da katkı sağlıyoruz. Biz çiftçimizle ortaklaşa, hep birlikte, bir anlayış içerisinde bu işleri yapıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Kayserinin dışında başka bu mutluluğu yaşayan pancar çiftçisi yok. Bu şirket bu uygulamayı yapabiliyor bu bizim çiftçimize özgü bir şey. Allah razı olsun biz bunu arkadaşlarımızla hep beraber, top yekûn çiftçimizin de desteğiyle elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Güle güle harcayın bereketli olsun. Ağız tadıyla harcayın, Allah gördüğümüz yerden geri koymasın. Bizim 220 liralık taban fiyatımızla ilgili de değerlendirme yapılması lazım. Bunun üzerine polar farkı geliyor. Aşağı yukarı 11-13 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Artı pirim ortalama 18 lira gibi olduğunu hesap ediyoruz. Onun dışında küspe fiyatlarımız bu sene A pancarı için özellikle iyi rakamlara ulaştı ton da aşağı yukarı küspeden çiftçimizin 14 lira avantajına oluşmaya başladı. Ayrıca işte nakliye bedelleri ki tonda en az bir 30 lira bedel ortaya çıkıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman aslında pancar fiyatı 290 lirayı geçiyor. C pancar için de Türkiye’de tabi hiçbir fabrikanın uygulamadığı fiyatı uygulamak la birlikte en yüksek fiyat 150 lira olarak uyguluyoruz. Biliyorsunuz Türk Şeker 115 lira olarak uyguluyor yine. Onlardan farklı olarak yine pirim uyguluyoruz. Nakliyesini veriyoruz ve küspesinin bedelini ödüyoruz 70 lira üzerinden bunların hepsini üzerine koyduğumuz zaman C pancarının fiyatı da 199 liraya geliyor. 150 lira gibi görünen taban fiyat artı değerleri üzerine eklediğimiz zaman 199 liraya tekabül ediyor. Bunu Türkiye’de pek çok fabrika A pancarına uygulayabiliyor. Böyle bir durum söz konusu bizin asıl hedefimiz çiftçimizi kazandırmak olduğu için bu uygulamalardan memnuniyet duyuyoruz çiftçimizin memnun olduğunu görüyoruz. Helali hoş olsun diyoruz ellimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tabi çiftçilerimizin de beklentileri oldukça yüksek bir noktaya geldi. Bu paralar inşallah bereketli olsun. Tabi bunlar yükümüzü artırıyor, sorumluluğumuzu artırıyor"

Kurum Haberi