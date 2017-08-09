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Şeker Çiftliği’nin yeni düveleri

Kayseri Şeker, Pandoğa İncesu Gebe Düve ve Süt Üretim Tesislerindeki sürü varlığını iki bine ulaştırdı.

Şeker Çiftliği’nin yeni düveleri
Kayseri Şeker 2017 yılında ilk etapta Şubat ayında Avrupa kırmızısı sığırlardan Estonya ve Letonya’dan 120 baş boğa altı damızlık düve ithal etmişti. İkinci etapta ise Ağustos ayında Danimarka’dan 70 adet Avrupa Kırmızısı gebe düve ithali gerçekleştirmek suretiyle, süt inekçiliğinde yoğunlukla tercih edilen ve soğuk iklime dayanıklı Avrupa Kırmızısı gebe düvelerini sürü varlığına dahil etmiş oldu.


Avrupa kırmızı damızlık düvelerin özellikleri
Avrupa kırmızısı damızlık düveler, yüksek doğurganlık, uzun damızlık ömrü, hastalıklara karşı dirençli, yüksek oranlı süt yağı, yüksek gebelik oranı, yüksek adaptasyon kabiliyeti ve soğuğa karşı dayanıklılık, düzgün ve sorunsuz ayak-bacak özelliği ve doğuştan boynuzsuzluk, mükemmel meme yapısı ve meme bağlantısı, uysal mizaç ve kolay sağım özelliği, düşük buzağı ölüm oranı ve yemden yüksek yararlanma oranına sahip bir ırk olarak tanınıyor.
Kurum Haberi
 
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