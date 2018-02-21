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Şeker depoları doldu taştı

Lisanslı depoculuk hizmeti veren kuruluşlar arasında 80 bin ton kapasite ile bölge çiftçisine hizmet veren Kayseri Şeker Lisanslı Depolarında 2017 yılında yüzde 95 oranında kapasite kullanımı gerçekleştiği belirtildi.

Şeker depoları doldu taştı

Kayseri Şeker’in, Yozgat-Boğazlıyan, Sivas -Şarkışla ve Kayseri-Develi Bölgelerindeki Lisanslı Depolarında çiftçilerden makarnalık buğday, çerezlik ay çekirdeği, arpa ve danelik mısır alınarak elektronik ortamda ürün senedi verildiği açıklandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Lisanslı Depoculuk hizmeti ile; Bölge çiftçileri tarafından elde edilen tarım ürünlerinin  hasat dönemlerinde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenerek çiftçilerin gelirlerine ve ürünlerin değerini bulmasını katkı sağlandığını belirtti.



Başkan Akay; “Lisanslı depoculuk hizmetimiz ile  piyasanın dengelenmesi yanında, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları, tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması hedeflenmektedir” dedi.

Kurum Haberi 

 

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