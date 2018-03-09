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"Şeker fabrikaları kapatılmayacak"

Başbakan Binali Yıldırım, 14 Şeker Fabrikası’nın özeleştirilecek olmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında  "Bu özelleştirmede çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Bu tercihi çalışanın kendisi yapacak. Bu fabrikalar en az 5 sene üretim yapacak. Kapatılmayacak." dedi.

"Şeker fabrikaları kapatılmayacak"
Şeker fabrikalarının kapatılacağı konusunda açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Fabrikaların değerli arsaları var, satılıyor iddiaları da külliyen yalandır.  Bunun doğrusu, fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecektir. Ayrıca bir fabrika üretim yapmazsa teminatı nakde çevrilecek ve devam edilecek. Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üretimiz bu işten yararlanacak" dedi.
Yıldırım, “Nişasta bazlı şekerin, sağlık açısından bazı sakıncaları olduğu konuşuluyor. Ama ispatlanmış bir şey yok fakat şüphe bile bizim için yeterlidir. Bu yüzden de bu nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız, düzenlemeler getireceğiz, kotasını da kısacağız. Bu iş üstünden siyaset yapmaya çalışanlar bu memlekete hizmet etmiyor" diye konuştu.

(finanshaber)
 
 
 
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