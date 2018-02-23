ŞEKER FABRiKALARI KiME SATILACAK?

Şeker fabrikalarının Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı yayınlanmadan yangından mal kaçırır gibi alelacele satışa çıkarılması, fabrikaların adrese teslim mi satılacağı kaygılarını gündeme getirdi. Hükümetin stratejik fabrikaların satılmasına yönelik kararına tepkiler çığ gibi büyürken, ihale sürecine yönelik de ciddi iddialar gündeme gelmeye başladı.



Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı neden açıklanmıyor?

Özelleştirme ihalelerinde bir zorunluluk olan ÖYK kararı, Özelleştirme İdaresi tarafından açıklanmıyor. Ülkenin en değerli fabrikalarının ÖYK kararı olmadan ‘bakkal dükkânı satar gibi’ satışa çıkarılması ise kafalarda ciddi soru işaretleri oluşturuyor.



Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı neden önemli?

Özelleştirme ihalelerinde satılan kamu fabrikalarının kamu yararı düşünülerek hangi strateji ile satılacağı ÖYK kararı ile ortaya konulur. İhale sürecinin aleni bir şekilde yürütülmesi için de ÖYK kararı büyük önem taşıyor. Ancak Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan 14 şeker fabrikası ile ilgili ÖYK kararı açıklanmadı. Bu durum ihale sürecinin aleni bir şekilde yürütülmeyeceği yönündeki kaygıları artırırken, fabrikaların adrese teslim satılacağı iddialarını da kuvvetlendiriyor.



Özelleştirme İdaresi büyük suç işliyor!

Özelleştirme İdaresi’nin ‘gizemli tutumu’ 14 fabrikanın yeni bir ÖYK kararı olmadan satışa çıkarıldığını gösterirken, ÖYK kararı olmadan fabrikaların satışa çıkarılması da Özelleştirme Kanunu’na aykırı bulunuyor.



14 fabrikanın satışı için yeni bir ÖYK kararı olması gerekiyor

Şeker fabrikalarının satışına yönelik en son 2008’de yayınlanan ÖYK kararına göre, fabrikaların portföy bazında satılması öngörülüyordu. Ancak çıkılan ihale ilanında 25 fabrikadan 14’ü, tek tek özelleştirilmek üzere satışa çıkarıldı. Bu durum ihale ilanının 2008 ÖYK kararına göre çıkılmadığını gösteriyor. Kamuoyuna açıklanmış yeni bir ÖYK kararı olmadığı için de 14 fabrikanın hangi stratejiye göre satılacağı bilgisi kamuoyundan kaçırılıyor.



Sendikaya kaçamak cevap!

Özelleştirme İdaresi, Şeker-İş Sendikası’nın yeni bir ÖYK kararına yönelik bilgi edinme kapsamında yaptığı başvuruyu da cevapsız bıraktı. Şeker-İş Sendikası, bu başvurusunda Özelleştirme İdaresi’nden şeker fabrikalarının satışına yönelik yeni bir ÖYK kararının alınıp alınmadığını ve fabrikaların hangi stratejiye göre satılacağının bilgisinin verilmesini istemişti. Ancak Özelleştirme İdaresi, sendikaya kaçamak bir cevap vererek, 14 fabrikanın satışına yönelik yeni bir ÖYK kararının olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.



Özelleştirme İdaresi kendisi ile çelişti!

Diğer yandan Özelleştirme İdaresi, 2009 ve 2011 yılındaki ihale süreçlerinde fabrikaların tek tek satılmasının özelleştirmeyi imkânsız hale getireceği için karşı çıkmıştı. Ancak 14 fabrikaya yönelik ÖYK kararı olmadan çıkılan satış ilanında fabrikaların tek tek satılacak olması fabrikaların adrese teslim satılacağı yönündeki iddiaları daha da kuvvetlendirdi.



Kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor

ÖYK kararının yayınlanmaması ve Özelleştirme İdaresi’nin kendisi ile çelişmesi Türkiye’nin yerli ve milli fabrikalarına yönelik satış kararını ciddi anlamda tartışmalı hale getirirken, kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor: Bir zorunluluk olmasına rağmen ÖYK kararı neden açıklanmıyor? Fabrikalar neden tek tek satışa çıkarıldı? 25 fabrikadan neden 14 tanesi satılacak? Satışa çıkarılan fabrikaların bir kısmı satılır, geri kalanı satılmazsa ne yapılacak?

* Ak Yatırım’a hazırlattırılan strateji raporu neden saklanıyor?

* Fabrikalar neden tek tek satışa çıkarıldı?

* 25 fabrikadan neden 14 tanesi satılacak?

* Satışa çıkarılan fabrikaların bir kısmı satılır, geri kalanı satılmazsa ne yapılacak?

* Fabrikaların satışında nasıl bir kamu yararı gözetildi?

Kaynak: Millî Gazete