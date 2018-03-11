Şeker fabrikaları özelleşiyor mu? Erdoğan açıkladı

AK Parti, son günlerde gündem oluşturan üç konuda değerlendirme yaptı. Partinin MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ilk kez konuştu. Erdoğan, şeker fabrikalarının “işçi çıkarmama taahhüdü” ile özelleştirileceğini söyledi. Erdoğan, vatandaşın cebini rahatlatacak kararlar alacaklarını da açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, hükümet olarak bir yandan vatandaşın güvenliğini sağlamak için mücadele ederken, diğer yandan ekonomik ortamı iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “Vatandaşın ekonomik durumu önceliğimiz. Vatandaşın cebini rahatlatacak adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞÇİ ÇIKARILMAYACAK

Cumhurbaşkanı, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhütname alınacak. Pancar üreticisinin mağdur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” dedi.





MUHALEFETİ SUÇLADI

Başbakan Yıldırım da şeker fabrikalarının kapatılacağı iddiasının, muhalefetin algı operasyonu olduğunu öne sürdü. Yıldırım, “Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Fabrikalar kapanmayacak. Özelleştirilirken, bazı şartlar konulacak. Kimse işsiz kalmayacak. Bu şartları yerine getirmezlerse satmayız. Alırlarsa bu şartlarda alacaklar” dedi.

AFRİN YORUMU

Erdoğan, Afrin konusunda ise “Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı ve aksaklık yok. Afrin’e yaklaşıldı. Kısa süre içinde Afrin şehir merkezi de teröristlerden arındırılacak, temizlenecek” dedi.

MHP UYARISI

Erdoğan, seçim ittifakı tasarısının önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerinde, tüm milletvekillerinin çalışmalara katılmasını istedi. Erdoğan, “MHP ile önemli bir adım attık. Bu birlikteliğe ve seçimlerde yapılacak ittifaklara zarar verecek söylemlerden kaçınalım” dedi.

ULAŞTIRMADAN MEMNUN

Toplantıda, genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehirlerin ekonomik beklentileri başlıklı çalışma raporunu sundu. Yılmaz, vatandaşın en çok ulaşım projelerinden memnun olduğunu, yaşadıkları şehirlerde aksayan sorunlardan bürokrasiyi sorumlu tuttuğunu anlattı. Genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı da uyum çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı.(internethaber.com)