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Şeker Fabrikası Personel Alacak

Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, Kayseri Şeker A.Ş.'e ait iki fabrikada (Kayseri Şeker Fabrikası ve Yozgat-Boğazlıyan Şeker Fabrikası) 56 teknisyen, 10 tekniker ve 4 lisans mezunu olmak üzere toplam 70 kişi, ''Dış İnceleme Elemanı'' statüsünde 15 Eylül-15 Aralık 2013 döneminde 3 ay süreyle çalıştırılacak.

Şeker Fabrikası Personel Alacak
Türk Standartları Enstitüsü'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
''Söz konusu 70 dış inceleme elemanından yarısı, Yozgat Boğazlıyan fabrikasında diğer yarısı ise Kayseri Fabrikasında çalıştırılacak, Yozgat’ta çalıştırılacak personelin konaklaması Kayseri Şeker A.Ş. tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
1- 56 adet teknisyen (herhangi bir meslek lisesi mezunu), haftada 6 gün, günde 12 saat (dinlenme süresi dahil) vardiyalı çalışma. ücret: 1292 TL (Fazla çalışma dahil, hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücreti hariç)
2- 10 adet tekniker (kimya, gıda teknikeri), haftada 6 gün, günde 12 saat (dinlenme süresi dahil) vardiyalı çalışma. Ücret: 1553 TL (Fazla çalışma dahil, hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücreti hariç)
3- 4 adet lisans mezunu (kimya müh., gıda müh., kimyager), haftada 6 gün, günde 12 saat (dinlenme süresi dahil) vardiyalı çalışma. Ücret: 2053 TL (Fazla çalışma dahil, hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücreti hariç)
- 56 adet teknisyen, haftada 6 gün, günde 12 saat vardiyalı çalışma. Net ücret: 1292 TL (herhangi bir meslek lisesi olur)
-10 adet tekniker, haftada 6 gün, günde 12 saat vardiyalı çalışma. Net ücret: 1553 TL (kimya, gıda teknikeri)
-4 adet lisans mezunu, haftada 6 gün, günde 12 saat vardiyalı çalışma. Net ücret: 2053 TL (kimya müh., gıda müh., kimyager)''
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basvurular 5 yıl önce

basvurular Nereye yapilacaktr

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iş arayan adam 5 yıl önce

evet başvurular müracaar neresi

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ahmet 4 yıl önce

Nezaman alimlar

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Onur 4 yıl önce

Ne zaman başvuru

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rengin 4 yıl önce

alimlar nezaman

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mustafa aferin 4 yıl önce

başvurular ne zaman yapılacal

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ibrahim köde 4 yıl önce

Başvuru nereye

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mehmet akbaca 3 yıl önce

Ne zaman alim peki

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