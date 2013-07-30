Şeker Fabrikası Personel Alacak

Türk Standartları Enstitüsü'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Söz konusu 70 dış inceleme elemanından yarısı, Yozgat Boğazlıyan fabrikasında diğer yarısı ise Kayseri Fabrikasında çalıştırılacak, Yozgat’ta çalıştırılacak personelin konaklaması Kayseri Şeker A.Ş. tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

1- 56 adet teknisyen (herhangi bir meslek lisesi mezunu), haftada 6 gün, günde 12 saat (dinlenme süresi dahil) vardiyalı çalışma. ücret: 1292 TL (Fazla çalışma dahil, hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücreti hariç)

2- 10 adet tekniker (kimya, gıda teknikeri), haftada 6 gün, günde 12 saat (dinlenme süresi dahil) vardiyalı çalışma. Ücret: 1553 TL (Fazla çalışma dahil, hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücreti hariç)

3- 4 adet lisans mezunu (kimya müh., gıda müh., kimyager), haftada 6 gün, günde 12 saat (dinlenme süresi dahil) vardiyalı çalışma. Ücret: 2053 TL (Fazla çalışma dahil, hafta tatili, bayram ve resmi tatil ücreti hariç)

- 56 adet teknisyen, haftada 6 gün, günde 12 saat vardiyalı çalışma. Net ücret: 1292 TL (herhangi bir meslek lisesi olur)

-10 adet tekniker, haftada 6 gün, günde 12 saat vardiyalı çalışma. Net ücret: 1553 TL (kimya, gıda teknikeri)

-4 adet lisans mezunu, haftada 6 gün, günde 12 saat vardiyalı çalışma. Net ücret: 2053 TL (kimya müh., gıda müh., kimyager)''