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Şeker-iş sendikası koordinasyon toplantısı yapıldı

Türkiye’de Özel ve Kamu Şeker Fabrikaları arasında bin 230 üye ile en çok üyeye sahip olan Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi, Mart ayı koordinasyon toplantısını yaptı.

Şeker-iş sendikası koordinasyon toplantısı yapıldı
Ülke genelinde Şeker İş Sendikasına bağlı olarak kamuya ait 25 Şeker fabrikasında 8 bin 628 çalışan, özel Şeker Fabrikalarında 3 bin 846 çalışan olmak üzere toplam 12 bin 474 üyesi bulunan Şeker İş Sendikasının,  bin 230 üye ile en çok üye kaydı olan  şube özelliğini elinde bulunduran Şeker-İş Kayseri Şubesi İbrahim Dayı başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenledi.
Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarındaki Yönetim Kurulu, denetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısında konuşan Şube Başkanı İbrahim Dayı; Şeker işçisi sahip olduğu bilinç ve kararlılıkla hem iş yerini ve üretimini, ekmek teknesini, en az işvereni kadar koruyacak ve geliştirecek hem de örgütlenme bilinciyle sendikasını da daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağını belirtti.
Kurum Haberi
 
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