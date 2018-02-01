Şeker-İş’ten “Zeytin Dalı Harekatı”na destek



Başkan Dayı, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi ve Kayseri Şeker çalışanları olarak Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na gönülden destek veriyoruz. Askerlerimizin muzaffer olması için dualar ediyoruz. Biz Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi ve Kayseri Şeker çalışanları olarak her zaman olduğu gibi memleketimizin birliğini, dirliğini tehdit eden dahili harici tüm unsurlara karşı, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İHA





