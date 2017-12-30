ŞEKER SEKTÖRÜ ACiL ÇÖZÜM BEKLiYOR

Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 696 sayılı KHK ile kapatılan Şeker Kurumu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeker sektöründe bir boşluk olduğunu, bu boşluğunda KHK ile giderildiğini kaydeden Akay, “En yanlış karar bile kararsızlıktan iyidir. Ortada bir kararsızlık ve boşluk vardı. Bu boşluk kanun hükmünde kararname ile ortadan giderilmiş oldu. Şeker Kurumu lağvedildi ve kurumun görevleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlanmış oldu" dedi.

Başkan Akay, “Şeker Kurumu 28 Ağustos 2016 tarihinde görev süresini tamamlamıştı ve 16 aydır bir boşluk vardı. Bu kurul şeker piyasasını denetlemek ve düzenlemek üzere kurulmuştu. Atama olmayınca bir boşluk meydana geldi. Yapılması gereken düzenlemeler ve denetlemeler yapılamaz hale geldi" dedi.



Nişasta bazlı şeker fabrikalarının kota harici üretim yaptıklarını kaydeden Akay, “Kota harici üretimler piyasayı tamamen işgal eden noktaya geldi. Bunun sonucunda da şeker pancarından şeker üreten kuruluşlar şeker satamaz hale geldiler. 2045 yılı Temmuz ayında şekere zam gelmişti. Zamdan bu yana yüzde 4 bir daha şekere zam geldi. Buna rağmen hem geçen sene satışta ciddi problemler yaşandı hem de şuanda da satışta ciddi problemler yaşanıyor. Türkiye’de şeker tüketimi ortadan kalkmadı ama bunun başka yollardan temini söz konusu olduğu için bizim elimizdeki gerçek şekerler satılamaz duruma geldi. Bundan dolayı şeker fabrikaları birbirleri ile iskonto rekabetine girdiler. Bu da sektöre oldukça zarar verecek bir durumdur. Elde bulunan şekerler satılmayınca ihtiyaçları karşılama noktasında başka kaynaklara müracaat etmek durumunda kalıyorlar. Bunu karşılamayanlar yüksek ıskontolarla kendilerini şeker satmak mecburiyetinde hissediyorlar. Bu da sektörün geleceği açısından büyük krizleri beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.



Başkan Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bu görevlerin devrediliyor olması ümit ediyorum ki sektöre bir ciddiyet ile disiplin getirir ve hızlı bir şekilde bu konuda kararlar alınır. Eğer Türkiye’de şuandaki mevcut durum devam edecek olursa pancar çiftçisi ve pancardan şeker üreten şeker fabrikaları yok olmak için karşı karşıya kalırlar diye endişe ediyorum. Onun içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu konuda acil tedbirler alma konusunda çağrıda bulunuyorum. Hızlı bir şekilde bu kesikliğin ortadan kaldırılması lazım.”

İHA