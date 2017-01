Şeker’de 2016 dolu dolu geçti Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2016 yılının kendileri için rekorlar yılı olduğunu belirterek, 2017’nin daha iyi olacağına inandıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Akay, geride kalan 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılı hedefleri hakkında bilgiler verdi.

2016 yılının rekorlar yılı olduğunu vurgulayan Akay, “2016 yılı dolu dolu geçti. Biz 2016 kampanyasına başlarken 2016 yılındaki üretimin rekorlar ifade edeceğini söylemiştik. Çiftçimizin yoğun ilgisi, pancar ekme konusundaki arzusu 2016 yılının rekorlar yılı olacağının müjdesini veriyordu. Bu gerçekten de üretim süresince bu şekilde oldu. Bu rekorlar gerçekleşti. Pancar üretiminde özellikle 2 milyon 608 bin ton pancar işlendi, şeker olarak da 381 bin ton şeker elde edildi. Bu Kayseri Şeker açısından rekorları ifade eden rakamlar. Burada tabi özellikle çiftçimizin olaya göstermiş olduğu ilgisi, alakası, şirkete duyduğu güven ve özellikle pancardan elde etmiş olduğu gelirin diğer ürünlere göre yüksek olması çok önemli etkisi var. Biz de çiftçimizin bu beklentisine uygun çalışmalar yapmaya çalıştık. Onların daha fazla pancar üretmesi konusunda elimizden gelen gayreti zaten gösteriyoruz. Tohum seçiminden tutun da gübre kullanımına, onun ihtiyaçlarının karşılanması ve verimliliğin artırılması konusundaki alınan tedbirler pancar üretiminde etki sağlıyor. Bunun yanında uygulanan fiyat politikası da yine bu rekorun ortaya çıkmasında katkısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bölgeden üretilen pancarın başka tarafa gitmemesi ve başka bölgelerden de bizim bölgemize pancarın girmemesi bizim genel politikalarımızdan bir tanesi. Kayseri Şeker Fabrikası iki fabrikayla kendi bölgesine hizmet eden bir kuruluş. Dolayısıyla herkes kendi bölgesinde üretimini gerçekleştirmesi lazım. O nedenle başka bölgelerden bizim fabrikamıza pancarın girmesi doğru bir politika değil, bizim çiftçilerimizin ürettiği pancarın başka fabrikalara girmesi de doğru değil. O nedenle bunun desteklenmesi gerekiyor. Biz bunu gerçekleştirdik.” dedi.



“Hak alınteri kurumadan ödenmeli”

Göreve geldiklerinden bu yana çiftçilere pancar bedelleri ödemesini her yıl 1 ay erkene aldıklarının altını çizen Akay, “Bizim çiftçimizin pancar üretme konusundaki arzusunda bir diğer etken bizim yıllar bazında pancar bedellerinin erkene çekmemizin bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bizden önceki dönemlerde Mayıs, Haziran’a kadar taşan pancar bedelleri, batmış bir şirketi devraldığımız ortamda 27 Nisan tarihlerinde ödedik. İkinci sene bunu 15 gün erkene çektik. O zaman da çiftçimize şunu söyledik, ‘Biz bunda bir yanlışlık görüyoruz. Pancar bedellerinin çiftçi tarafından tahsil edilmesi için 6-7 ay beklemesi uygun bir durum değil. Bizim inancımızda hak edenin hakkı alınteri kurumadan ödenir. O nedenle Kayseri Şeker güçlendikçe bu ödeme tarihini her sene 1 ay erkene çekeceğiz.’ dedik ve o tarihten itibaren bir ay erken ödedik. Bu sene için de pancarın üretildiği yıl 26 Aralık’ta başlayan ve 3 gün süre içerisinde bir ödeme takvimi oluşturduk. Aralık ayında pancar bedelleri bir sonraki yıla taşmadan ödenmiş oldu. Neredeyse peşin ödenir duruma gelmiş oldu.” diye konuştu.



“Çiftçinin faizle arasının bozulmasını istiyoruz”

Göreve geldiklerinden bu yana çiftçinin itibarını artırdıklarını vurgulayan Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay artık çiftçinin bankaya değil bankanın çiftçilerin kapısına geldiğini belirtti. Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz çiftçinin faizle, bankayla arasının bozulmasını istiyoruz. Bununla ilgili başka politikalarımız da var. Bu kış gününde çiftçinin elinde sıcak paranın olması hem çiftçiye katkı sağlıyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Kayseri Şeker’in ödemiş olduğu pancar bedeli 209 milyon. Bu Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat ekonomisine katkı sağladı, önemli bir canlılık getirdi. Onun dışında çiftçimize çok önemli avantajlar getirdi. Çiftçi alışveriş yapacağı zaman cebindeki parayla yaparken daha mı güçlü olur yoksa vadeli yaparken mi? Elbette peşin parayla bunu yaptığı zaman daha güçlü olur. 70 bin liralık alışverişte 20 bin liralık avantaj sağladığını söyleyen çiftçilerimiz var. Demek ki bu çiftçiye çok avantaj sağlıyor. Ayrıca piyasadaki çiftçinin gücünü de ortaya koyuyor, çiftçiye daha fazla itibar yapılır hale geldi. Bu önemli bir adım, bu adımı gerçekleştiriyor olmak çok önemli bir katkı. Bunun yanında çiftçinin pancar bedellerini peşin alıyor olması pancara olan ilgiyi daha fazla artırıyor. Çünkü artık çiftçi yarın endişesi yaşamıyor, bir güven söz konusu. Eskiden pancar bedellerini alamadıkları için bankalardan temlik çekmek durumunda kalıyorlarmış. Ve bankalar bu temliği ödeme konusunda zorluklar çıkardıkları oluyormuş. Günlerce temlikli kredi çekmek için bankaların kapısında beklediklerini ifade ediyor çiftçilerimiz. Şimdi bunların hepsi kalktı, şimdi bankalar çiftçilerimizin kapısına gidiyorlar. Bu aynı zamanda çiftçilerimizin itibarının ne kadar arttığının bir göstergesi.biz bankalardan çok fazla kredi kullanılmasını da arzu etmiyoruz. Faizden kurtarma avansı diye bir avans icat ettik. Kayseri Şeker’e özgü bir uygulama bu. Çiftçinin başkasına boyun eğmeden geçimini sağlaması lazım. Bunun için de en güveneceği nokta Kayseri Şeker. Biz de bunu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Faizden kurtarma avansının Türkiye’de de örneği yok, dünyada da örneği yok. Sadece bize özgü bir uygulama. Biz bunu geçen sene Mayıs ayında uyguladık. Bu sene de inşallah devamını getireceğiz ve miktarını artırarak yapacağız. Çünkü çiftçimizin bir taraftan da faiz ödeme yükümlülüğünden kurtulması lazım. Bu çocuğunun rızkı. Buna da gönlümüz razı olmadığı için bu uygulamayı yapıyoruz ve geliştirerek devam edeceğiz. İnanıyorum ki çiftçilerimiz buna gönülden destek verecekler."



“Şeker çiftçisi 6 sene önce 1 kilo gübre alamayacak durumdaydı”

Kayseri Şekeri’in çiftçisine olduğu gibi içinde bulunduğu topluma karşı da sosyal bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Akay, “2 milyon 608 bin ton pancardan 381 bin ton şekerden bahsettik. Bunun TL değerini düşündüğünüz zaman 1 milyar gibi bir rakamı ifade ediyor. Kayseri Şeker2in şirketleri var. Şirketleriyle beraber bu 1 buçuk milyar gibi bir rakama ulaşacak. Bu da Kayseri Şeker’in potansiyelinin bir sonucu. Bu kadar ciroyu elde etmek de pek çok insanın geçimine çok önemli katkı sağlıyor. Bu çerçevede bin 300’e yakın kampanya işçisi çalıştırdık. Bu kadar işçiye ihtiyaç olunduğundan değil ama Kayseri Şeker’in sosyal bir sorumluluğu da var. Çiftçisine olduğu gibi içinde bulunduğu topluma karşı da sosyal bir sorumluluğu var. İş, güç sahibi olamayan insanların evlerine 3-5 kuruş paranın girmesi toplumun adaleti, barışı, yardımlaşması açısından ihtiyaç duyulan bir husus. Onun için de bu konuda Kayseri Şeker elinden gelen azami katkıyı sağlamaya çalışıyor. Kampanya döneminde çalışan işçilerimizin sayısı 2 bin 900’ü buldu. Kayseri Şeker’in layık olduğu şekilde yönetilmesi lazım. Layık olduğu şekilde yönetildiği takdirde bu başarılar ortaya çıkıyor. Bu kadar insanın sorumluluğu hakkıyla taşınmış oluyor. 6 sene önce Kayseri Şeker çiftçisinin pancar bedelini ödeyemeyecek durumdaydı, 1 kilo bile gübre alamayacak durumdaydı. Ama bugün on binlerce insanı yarın endişesi taşımadan ve onların mutlu bir şekilde geçimini sağlayacak bir yapı oluştu. Bu şirketin doğru ve başarılı yönetilmesiyle olacak bir sonuç. Bu anlayış devam ettiği sürece Kayseri Şeker rekorlar kırarak devam eder. Böyle bir potansiyeli var. Eğer Allah korusun bir yanlışlığa maruz kalırsa da Kayseri Şeker 6 sene önce iflastan dönmüştü, tekrardan böyle bir noktaya gelebilir. Ben buna kimsenin müsaade etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah Kayseri Şeker bu istikamette yoluna devam eder.” ifadelerini kullandı.



“Siyasetçilerimizle istişare halindeyiz”

Siyasetçilerle fırsat buldukça istişare olduklarını da sözlerine ekleyen Akay, “Çeşitli siyasetçilerimizle, fırsat bulduğumuzda bakanlarımızla Kayseri Şeker ile ilgili ve sektörle ilgili meselelerimizi konuşuyoruz. En son geçtiğimiz Cumartesi günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile birlikte Kayseri’de birtakım açılışlarda bulundular ve Sanayi Odası’nda sanayicilerle istişare toplantısı yapıldı. Orada da Kayseri Şeker olarak sorunları, ihtiyaçları onun yanında sektörle ilgili değerlendirmelerimizi sayın bakanımızla paylaşma imkanı bulduk. Sayın bakanımız bunları dikkatle takip etti ve konuları dikkatle inceleyip bize döneceğini ifade etti. Kayseri sanayisi ve Kayseri Şeker adına önemli bir toplantı olduğu kanaatindeyiz. Biz özellikle kota konusunu ifade ettik, Kayseri Şeker’in kapasitesinin yüksek olduğunu sayın bakanımıza ilettik. Başka hususlar da var ama çiftçilerimizi doğrudan ilgilendiren husus bu olduğu için ifade ediyorum. İnşallah olumlu gelişmeler olur diye bekliyoruz.” dedi.

“AR-GE Kayseri’de ve ülkede ilk ve tek”

Üniversite ile sanayi işbirliğinin sağlanması konusunda Kayseri Şeker olarak ciddi adım attıklarını kaydeden Akay, şunları söyledi:

“Kayseri Şeker Fabrikası AR_GE Merkezi kurulalı 2 seneyi geçti. 1 Kasım 2014 tarihinde o zamanki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden Kayseri Şeker’in resmi AR-GE belgesini almıştık. Kayseri’de 2 seneyi aşkındır bu AR-GE Merkezi faaliyetini sürdürüyor. Bu Kayseri’de hem de sektörde ilk ve tek AR-GE merkezi. Bunu Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da ifade ettim. Biz AR-GE’ye çok önem veriyoruz, devletimiz, hükümetimiz çok önem veriyor. Bu konuda bir takım yasal düzenlemeler de yapıldı. AR-GE faaliyetlerinin artırılması konusunda önemli destekler oldu. Türkiye’nin dünyayla yarışır hale gelmesi ve başarılar ortaya koyması lazım. Bu çerçevede hükümetin ortaya koyduğu politika anlayışını bütün kuruluşların ortaya koyması ve bunlardan faydalanması lazım. Ülkemizi daha iyi yere getirmemiz lazım. Biz de sektördeki birtakım eksiklikleri gördüğümüz için ciddi bir problem olarak görüyoruz. Bunun giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şimdiye kadar bu konudaki çalışmalar gereken önemde yapılmamış. Biz de bu eksikliği hükümetimizin de desteklerinden faydalanarak gidermeye çalıştık. Çok sayıda personelimizi bu konuda istihdam ediyoruz. Türkiye’de slogan olarak söyleyen ama gerçekleşmeyen ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği’ konusunda Kayseri Şeker olarak ciddi bir adım attık. Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Kayseri dışından da 4 üniversite ile işbirliği yapıyoruz. Bir işi yapıyorsak tam ve hakkıyla yapmamız lazım. Başarılı bir şekilde yapmamız lazım. Ülkemize de bu manada başarılı bir katkı sunmak lazım."



“2017 yılı 2016’dan daha iyi olacak”

2017 yılındaki projeler hakkında bilgiler veren Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker Fabrikası 2017 yılında 2016 yılından daha iyi bir performans ortaya koymak için hazırlanıyor. Ocak ayı içerisinde çiftçilerimizle sözleşme yapacağız. Ondan sonra da tabi pancar ekimi ile ilgili hazırlıklar başlayacak. Bir taraftan gübre, tohum temini yapılıyor. Bunlar tarımsal faaliyetlerle ilgili. Onun dışında Kayseri Şeker 2017 yılında yatırımlara devam edecek. Özellikle çeşitli ilçelerimizde çiftlik kurma konusunda çalışmalarımız var. Onun dışında 80 bin tonluk lisanslı depo çiftçilerimiz tarafından olumlu karşılandı ve iyi bir şekilde değerlendiriliyor. Bunun geliştirilmesi kanaatindeyiz. Bazı bölgelerimizde soğuk hava deposu yatırımları yapmayı planlıyoruz. Buna benzer çiftçinin ürünlerinin doğru değerlendirileceği yatırımlar yapmak amacındayız. Çiftçinin pancarın dışındaki diğer ürünlerden de para kazanır halde olması lazım. Onlara destek sağlayacak yatırımlar peşindeyiz. Pancarın dışındaki ürünler konusunda çiftçimize para kazandırmak açısından sözleşmeli üretim gerçekleştirmek arzusundayız. Geçen sene kabak çekirdeği, danelik mısır, silajlık mısır gibi ürünlerde sözleşmeli üretim yaptırdık. Bunu diğer ürünlerle yaygınlaştırmak istiyoruz. 2017 yılı projeler gerçekleşecek olursa Kayseri Şeker açısından daha başarılı bir yıl olacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

İHA