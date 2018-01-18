Şeker’de nohut ekim dönemi başladı



Kayseri Pancar Kooperatifi, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Şeker’in iştiraklerinden olan Pan-Pazarlama Şirketi tarafından 2017-2018 kampanya döneminde baklagiller konusunda yapılan başarılı çalışmalar ve çiftçinin sözleşmeli olmasa dahi ürünlerinin gerçek değerinde alınarak pazarlanmasına katkı sağlanması, şeker pancarı dışındaki ürünlerde de çiftçinin sözleşmeli ekim yapmak suretiyle para kazanır hale gelmesi bölgede nohut ve bakliyat ekimine olan ilgiyi de artırdı.



Kayseri Pancar Kooperatifi, bilinçli ve kaliteli üretim yapılması, ürünlerde verim artışını sağlayıcı konularda uzman kişiler davet edilerek bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı. Özellikle nohut ve diğer bakliyat konusunda uzman Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Hüseyin Özçelik tarafından Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Toplantı salonunda düzenlenen seminere çiftçilerin ilgisinin yoğun olduğu görüldü.



Seminerde; Dr. Hüseyin Özçelik, nohut tarımında ekim teknikleri, Toprak Hazırlığı, Ekim Zamanı, Gübreleme, Ürün Hastalık ve zararlıları ile mücadele, Yabancı Ot Mücadelesi, Ürünün Hasat ve Harman edilişi ile ilgili bilgiler verdi.



Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner; Seminerin birinci gününde Boğazlıyan Yenipazar Bölgesi Çiftçi eğitim ve toplantı salonunda; Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar bölgelerinden 250 çiftçinin katıldığını, ikinci günde ise, Kayseri Merkez, Bünyan, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Gemerek, Şarkışla bölgelerinden 250 çiftçiye verilen eğitim semineri sonrasında nohut ekim sözleşmelerinin yapılmasına başlandığını belirtti.

Akay’ın konuşması



Seminer sonrası konuşma yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri pancar Kooperatifi olarak sözleşmeli nohut ekimi işine geçen sene başladığımızda bütün bölgelerimizde toplamda 3750 dekar için sözleşme yapılmıştı. Şimdi taleplerin 30 bin dekara yaklaşması çiftçinin Kuruma güveni ve Kurumumuzun da işini layıkı ile yaptığını gösteriyor" dedi.



Başkan Akay sözlerini söyle sürdürdü:

"Pancar söküldükten sonra görüyoruz ki çiftçilerimiz kış sezonunu da eğitimle, öğrenerek geçiriyor. Bu eğitim ve toplantılar hepimizin geleceği açısından önemli ve değerlidir.

Kayseri Pancar Kooperatifi, Kayseri Şeker Fabrikası olarak, Şeker pancarı dışındaki ürünlerden de çiftçimize katkı sağlamak arzusundayız. Diğer ürünlerde de biz üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Bu çerçevede son iki yıldır özellikle bu geçtiğimiz yıl yoğun şekilde diğer ürünlerden Nohut, mercimek, fasulye, çerezlik ay çekirdeği, kabak çekirdeği, silajlık mısır, tohumluk buğday, arpa, danelik mısır için sözleşmeli tarım alanlarını artırmaya başlamış bulunmaktayız. Seminer esnasında, nohutla ilgili özellikle fiyat konusunda Dr.Hüseyin Özçelik Hocamız önemli değerlendirmede bulunduğunu gördük. Tabi bu seminerlerin temel amacı bizim bildiğimiz yalan yanlış yöntemlerle üretim yapmak yerine daha bilimsel yöntemler ve günümüzde geçerli olan teknik usuller ile üretim yapmanın faydalarını öğrenmektir. Biz bu nohut işine geçen sene başladığımızda aşağı yukarı bütün bölgelerimizde toplamda 3750 dekar için sözleşme yapılmıştı şimdi bu sene 30 bin dekara yaklaşan bir rakamla karşı karşıyayız. Elbette Ürünlerin kaliteli ve verimli üretilmesinin yanında iyi bir şekilde pazarlanması da söz konusudur. Yaptığımız alt yapı çalışmaları ve yatırımlar sayesinde ürünü alma, muhafaza etme, paketleme ve pazarlama konularında hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Çalışmalarımızı her geçen gün de geliştiriyoruz. Bütün bu çalışmamaları çiftçimizin, şeker pancarı dışındaki diğer ürünlerinden de para kazanması, gelirini daha fazla artırması amacına yönelik işler ve yatırımlar olduğu için yapıyoruz."

İHA

