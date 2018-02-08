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Şeker’den “ay çekirdeği” sempozyumu

Kayseri Şeker tarafından Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği ile birlikte Kayseri’de ilk kez “Çerezlik ay çekirdeği tarımı ve sürdürülebilirlik” konusunda sempozyum düzenlenecek.

Şeker’den “ay çekirdeği” sempozyumu

Yarın saat 14.00’te Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenecek sempozyumda; Çerezlik ay çekirdeği tarımı ve sürdürülebilirlik konusunda; Trakya Üniversitesinden Prof. Dr Yalçın Kaya Kuruyemiş olarak tüketilen ay çiçeği çekirdeğinin raf ömrünün belirlenmesi ve kalitesinin iyileştirmesi; TUBİTAK- Marmara Araştırma Enstitüsünden Dr. İbrahim Özdemir Çerezlik ay çekirdeğinin yurt içi ve yurt dışı Pazar payı; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın Kayseri Şeker’in Bölgedeki çerezlik ay çekirdeği tarımının sürdürülebilirliğine katkısı konusunda; konuşma yapacakları belirtildi.
Bölgemizde Ayçiçeği üreticilerinin elde ettikleri ürünlerinin Kayseri Şeker’in iştiraklerinden olan “Pan Pazarlama Şirketi” aracılığı ile peşin para ile piyasa da en yüksek fiyattan alım başlatması çiftçinin yüzünü güldürmeye vesile olduğu için çiftçiler, 2017 yılını “ay çekirdeğinin altın yılı' olarak değerlendirmişlerdi.
2017 yılında ay çekirdeği hasat döneminde, iklim şartları nedeniyle ayçiçeği dane doluluğu ve parlaklığı bakımından Kayseri Bölgesi Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti. Kayseri Şeker’e ait Develi Bölgesindeki lisanslı depolara 2017 yılında 3 bin 500 ton ayçiçeği alındı.
Ülkemiz genelinde yıllık olarak 160 bin ton üretim yapılan çerezlik ay çekirdeğinin 120 bin tonu iç, 40 bin tonu ise dış tüketimde kullanılıyor. Bu üretimin 45 bin tonu Denizli bölgesinde yapılırken, yaklaşık 25 bin tonu da Kayseri Şeker’e bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan bölgelerde üretilmesi nedeniyle çerezlik ay çekirdeği tarımının sürdürülebilirliği yanında çiftçinin gelirine katkı sağlanması bakımından da önem arz ediyor.

Kurum Haberi


 
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