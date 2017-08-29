Şeker’den randevulu söküm seferberliği

63. Kampanya Hazırlık Toplantısı, Kayseri Şeker de görev yapan Ziraat Müdürleri,12 Bölge Müdürü, Bölge Şefleri, Bölge Mühendisleri ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman Canıtez’in de katılımıyla Kayseri Şeker Sosyal Tesislerinde yapıldı.







Toplantıda, Kayseri Şeker çiftçilerinin randevulu söküm programına uymaları halinde Türkiye’nin en başarılı tesellümü gerçekleştirmek suretiyle en yüksek gelirin elde edileceği ifade edildi. Randevulu söküm ve tesellüm programında belirlenen hedeflere ulaşma konusunda; yönetimden çiftçisine, teknik ekibinden ve fabrika çalışanına kadar herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret içerisinde olduğu belirtildi.

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