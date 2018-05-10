Şeker’in başarısını anlattı

TÜKSİAD’ın 200 üyesi arasında önemli bir yere sahip olan olan Kayseri Şeker’in iştiraklerinden Pan Pazarlama Şirketinin 2017-2018 kampanya döneminde sözleşmeli olarak bölge çiftçilerinden alınan beş bin ton ayçekirdeği ve kabak çekirdeğinin üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağladığı belirtildi.

TÜKSİAD Genel Kurulunda Kayseri Şeker’in iştiraklerinden ve Tüksiad üyesi olan Pan-Pazarlama Şirketinin Kuruyemiş ve bakliyat sektörüne katkıları ve hedefleri hakkında bilgiler veren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kamuya ait Şeker Fabrikalarının özelleştirme aşaması hakkında da şunları söyledi; "Kayseri Şeker, şeker sektörünün Türkiye'deki önemli aktörlerinden bir tanesidir. Sektörde önemli bir yeri var. Son yıllardaki çalışmalarıyla ilerleme kaydetti Türkiye'deki şeker sektörünün ayakta kalması konusunda önemli bir rol üstlendi.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin son iki üç aylık gündemi içerisinde Şeker fabrikaların özelleştirmesi konusu önemli bir yer tutuyor. Bu vesileyle de Kayseri şeker, Şeker fabrikalarının özelleştirmesi konusunda da üzerine düşen görevini yapmaya çalışıyor."

Başkan Akay, "En azından sektörün geleceğini kurtarmak açısından, bu fabrikaların çalışmasına katkı sağlamak açısından, Türkiye'de şeker sektörünün güçlü bir şekilde ayakta kalması ve hatta dünyayla rekabet etmesi açısından üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor.

Bu süreçte de Turhal şeker Fabrikası gibi gerçekten Türkiye'de önemli bir yere sahip olan şeker fabrikasının da ihalesini kazanma imkanı bulduk.

Biz on dört şeker fabrikasından sekiz tanesinin ihalesine girdik. Turhal da birinci olduk. Çorum Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarında ikinci olduk.

Tabii bu ihalelerin neticelenmesi özelleştirme yüksek kurulunun onayıyla gerçekleşiyor. Bu onay gerçekleştikten sonra eğer diğer birinci olan firmalarla ilgili bir sorun olmazsa biz sadece Turhal şeker fabrikasıyla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bildiğiniz gibi Kayseri şeker fabrikasının Kayseri'de ve Boğazlıyan’da iki tane şeker Fabrikası bulunmakta. Toplamda üç yüz yirmi sekiz bin ton kotası bulunmaktaydı şimdi ise Turhal şeker Fabrikası ile birlikte bu kota miktarını dört yüz otuz bin ton seviyesine çıkartmış bulunmaktayız. Böylece sektördeki payımız da Yüzde on sekiz seviyesine gelmiş olacak. Bu Kayseri şekerin tabii bir gücüdür." diyen Başkan Akay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kayseri Şeker Fabrikası bir kooperatif kuruluşu yani bir çiftçi kuruluşudur. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yüzde elli altı hissesine sahip olduğu bir kuruluş.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yetmiş sekiz bin çiftçi ortağı var. Dolayısıyla Kayseri Şeker Fabrikasının sahibi aslında gerçek manada çiftçilerdir. Dolayısıyla Kayseri Şeker milletin malıdır. Biz oranın emanetçileriyiz bu anlayış içerisinde yedi senedir orada görev yapıyoruz."

Kuruyemiş Sanayicileri sektörüne katkılarından dolayı Başkan Akay’a Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Dernek Başkanı Hüsamettin Karaman tarafından plaket takdim edildi.

Yapılan konuşmalar sonrasında seçimlere geçildi ve seçimlere tek aday ile giren Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanlığına Hüsamettin Karaman yeniden seçildi.

İHA

